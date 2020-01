INDOVINATE CHI HA VINTO IERI AL BOX OFFICE ITALIANO? OVVIAMENTE ''TOLO TOLO'' CHE CON 3,9 MILIONI DI EURO IN PIÙ E 1200 SALE ARRIVA AL TOTALONE DI 34 MILIONI PRONTO A RAGGIUNGERE I 37 MILIONI DEL RE LEONE - LA NOTIZIA INTERESSANTE PERÒ È L'INIZIO DELLA FLESSIONE DEL FILM, CAUSATA DA PARTITE FORTI DI CAMPIONATO COME NAPOLI INTER E ANCHE DAL PASSAPAROLA NEGATIVO, TANTO CHE SEMBRA DIFFICILE CHE ''TOLO TOLO'' CHIUDA SUI 65 MILIONI COME ''QUO VADO''

Marco Giusti per Dagospia

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO

Indovinate chi ha vinto ieri al box office italiano? Bravi, lo avete indovinato. Tolo Tolo che con 3,9 milioni di euro in più e 1200 sale arriva al totalone di 34 milioni pronto a raggiungere i 37 milioni del Re Leone della Disney per la gioia di Valsecchi e Berlusconi e degli opinionisti Cazzullo e Battista. La notizia interessante però è l'inizio della flessione del film, aiutata da partite forti di campionato come Napoli Inter e dal fatto, credo, che al pubblico ormai non gliene importa più nulla di feste e Tolo Tolo. Sono altri i problemi.

Girano anche copie pirata in streaming del film e, comunque, alla fine un passa parola così negativo, da quelli che parlano di tradimento del pubblico a quelli che dicono che non si vedono neanche i soldi spesi, avrà qualche influenza sul pubblico. O no? I fatti sono che ieri il film ha guadagnato un 34 per cento in meno del giorno prima e Quo Vado, il precedente film di Checco, al 6 gennaio stava già a 38 milioni.

CHECCO ZALONE - TOLO TOLO 2

Segno, insomma, che il film sta scendendo rispetto al precedente e difficilmente chiuderà alla stessa cifra di 65 milioni. Vedremo la flessione questa settimana, immagino, ma va detto che fino a febbraio non c'è proprio nessun altro film che possa dargli noia. Quindi può procedere tranquillamente la sua corsa anche con meno sale e col pubblico incazzato.

Pronto per qualche David di Donatello, magari. Ieri era ancora secondo Jumanji The Next Level con 460 mila euro e un totale di 10, Pinocchio di Matteo Garrone era terzo con 417 mila euro e un totale di 13,8, sesto posto in classifica generale, mentre Il primo Natale di Ficarra e Picone ne incassava 233 mila per un totale di 14,9 e un quinto posto in classifica generale. È andato benissimo ieri 18 regali di Francesco Amato, melodramma con Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini, 255 mila euro per un totale di 1 milione e la terza miglior media copia della giornata dopo Tolo Tolo e Sorry We Missed You di Ken Loach.

