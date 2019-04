POLANCO, NO POLONIO - L'EX OLGETTINA: ''LA MIA VERSIONE DAVANTI AI GIUDICI SARÀ DIVERSA RISPETTO AL PROCESSO RUBY BIS. HO DECISO DI DIRE LE COSE COME STANNO, ORA SONO UNA DONNA CON FIGLI E VOGLIO LA VERITÀ. MAGARI LA MIA POSIZIONE NON È TANTO DIVERSA DA QUELLA DI IMANE FADIL''. SOLO CHE LEI È IMPUTATA, MENTRE LA MAROCCHINA ERA TESTIMONE - DAVANTI AI PM AVEVA DETTO: ''È STATO IL POLONIO A UCCIDERLE'', MA ORA IN PARTE SMENTISCE