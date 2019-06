“LA BAGGIANATA È NELLA SUA TESTA CHE NON CAPISCE” – SCAZZO DA ANTOLOGIA TRA VITTORIO SGARBI E MICHELE BOLDRIN A “STASERA ITALIA” – IL CRITICO D’ARTE: “NON CAPISCI UN CA**O, CON QUELLA FACCIA DA RINCOGLIONITO. SEI UNA TESTA DI CA**O. IL GOVERNO È COMMISSARIATO DALLA MAGISTRATURA” – L’ECONOMISTA INVECE CHE REPLICARE SE LA PRENDE CON LA TV: “L’INFORMAZIONE TELEVISIVA FA SCHIFO. SGARBI È UN POVERETTO CHE HA PROBLEMI MENTALI…” – VIDEO

VIDEO: SGARBI VS BOLDRIN A “STASERA ITALIA”

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/staseraitalia/sgarbi-vs-boldrin_F309210701201C04

DAGO-TRASCRIZIONE

SGARBI: “Voglio dire a quel signore con la maglia gialla che dice baggianate, che la baggianata è nella sua testa che non capisce, il problema fondamentale è che non c’è democrazia se non c’è equilibrio dei poteri. Salvini ha capito che siamo teleguidati dalla magistratura. (…) Quelli che inquisiscono spesso sono corrotti. Con quella faccia da rincoglionito, con le tue baggianate… (…). Il caso Siri è la prova di quanto tu non capisca un cazzo. Divide la lega dai 5 stelle e poi arriva il caso rixi, ridicolo, tre anni e mezzo per non aver fatto nulla, con il capo dell’anm che prende 40mila euro di corruzione. E a te sembrano baggianate… Sei una testa di cazzo. Non possiamo avere un governo dove non c’è democrazia ma c’è un commissariamento della magistratura. Occorre tornare a votare. L’imperativo dei 5 stelle era onestà, onestà, vedi palamara. Vedi Pignatone, altro che baggianate

Boldrin: Nessuna replica. Io vi saluto, non sono abituato né gradisco sentire gli insulti di un poveretto che ha dei problemi mentali se questo è il livello del dibattito. Vi lascio a questa comica ridicola…Il paese non si merita queste stronzate televisive. È una valanga di balle: Capezzone racconta balle, questo non è un dibattito serio. L’informazione televisiva fa schifo, arrivederla, vado a cena...l’Italia non si merita questa pattumiera

