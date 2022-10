“IL CDR DEL TG1 LA SATIRA SE L'È FATTA DA SOLO, CON UNA MOSSA RIDICOLA ANCOR PRIMA CHE MASOCHISTA” - NANNI DELBECCHI SBERTUCCIA IL TG1 CHE SI E’ OPPOSTO ALL’IPOTESI DI UNA STRISCIA DI FIORELLO ALL’INTERNO DEL TG DEL MATTINO: “AVREBBERO DOVUTO STENDERE UN TAPPETO ROSSO ALL'ULTIMO DEGLI SHOWMAN DISPOSTO ALLE STESSE LEVATACCE CHE IL CAPOREDATTORE FRANCESCO GIORGINO AVEVA SDEGNOSAMENTE RESPINTO; DISPOSTO A DARE UNA BOTTA DI VITA AI GIORNALI DI CARTA…”

Estratto dell’articolo di Nanni Delbecchi per il “Fatto quotidiano”

fiorello 1

Tutta la nostra solidarietà a Rosario Fiorello contro la cui temibile invasione si sono levati i droni del Tg1 per scongiurare la possibilità di un'Edicola Fiore all'interno della fascia oraria di Tg1 Mattina. La semplice ipotesi di un progetto in fase di definizione ha prodotto un duro comunicato del Cdr […]

Come si può pensare di interrompere il flusso informativo con un programma satirico […]? […] il cdr del Tg1 non ha tutti i torti; distinguere tra satira volontaria e involontaria sta diventando sempre più difficile […] in questo caso il Cdr del Tg1 la satira se l'è fatta da solo, con una mossa ridicola ancor prima che masochista.

fiorello 4

Avrebbero dovuto stendere un tappeto rosso all'ultimo degli showman […] disposto alle stesse levatacce che il caporedattore Francesco Giorgino aveva sdegnosamente respinto; disposto a dare una botta di vita ai giornali di carta […] Invece sono lì a marcare il territorio con la granitica motivazione che ci sono già loro. E se fosse proprio per questo che a Fiorello andava messo il tappeto rosso? […]