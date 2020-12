“LO CHIAMO FRANK DI LAGO, IL MARE È UN ENTITÀ TROPPO GRANDE” – MAURO CORONA RANDELLA IL DIRETTORE DI RAITRE CHE LO HA PURGATO DA "CARTABIANCA": “DI MARE È INVIDIOSO PER IL PREMIO BANCARELLA DEL 2011. CON LA SCUSA DI ELIMINARMI, SI È ERETTO A PALADINO DELLE DONNE OFFESE. IO NE HO OFFESA SOLO UNA” – FELTRI: “PER FARE BENE IL LAVORO, NON BISOGNA TENERE CONTO DELLA PROPRIA SUSCETTIBILITÀ. TRA L'ALTRO IL TERMINE "GALLINA" NON È AFFATTO OFFENSIVO. SI TRATTA DI UN ANIMALE DELIZIOSO, PARTICOLARMENTE INTELLIGENTE E…”

Dal “Tg Zero di Radio Capital”

Mauro Corona, perché non la fanno tornare a "Cartabianca"? Bianca Berlinguer l'ha perdonata, eppure...

Ce l'avevano tempo fa con Berlusconi che aveva epurato Luttazzi e Santoro. Questa persona qui (Franco Di Mare, direttore di Rai 3) si spacciava per mio amico...io lo chiamo Frank Di Lago perché il mare è un'entità troppo grande, troppo possente, troppo nobile...che si accontenti di un bel lago!

Io e Bianca facevamo due punti in più di ascolto. Facendo così credo che lui vada anche contro l'azienda. Siccome io vinsi il premio Bancarella gli dico: "Franco vieni qui e te lo prendi il Bancarella!". Io non so che farmene, non so neanche dove l'ho messo, deve essere in qualche sottoscala.

L'anno in cui lei vinse il premio Bancarella (il 2011 ndr), gareggiava anche Franco Di Mare e perse. E' dunque invidioso?

Io lo penso. Ho chiesto scusa alla Berlinguer e lei ha accettato perchè è una buona persona. Lui invece con la scusa di eliminarmi e di danneggiare anche lei - aprite bene le orecchie - si è eretto a paladino delle donne offese. Io ne ho offesa solo una, le donne le ho sempre difese e ci sono le prove televisive.

Lui no, l'ha beccato pure "Striscia la notizia" a palpeggiare qua e là! Quindi vorrei capire da lui, che mi chiamava "il fratello della montagna" e mi ha mandato anche un messaggino molto molto bugiardo, cosa gli ho fatto? Perché? Io sono dispostissimo a stare fuori, anche se mi piacerebbe tornare a fare il comico con Bianca.

Ma non permetto a Frank Di Lago di accampare scuse, di dire che ho offeso le donne d'Italia. No caro Franco, ne ho offesa una solo e ho chiesto scusa, non per comodo ma perchè mi sono sentito veramente male dopo quella sparata lì.

Che si può fare allora?

Facciamo un referendum: chi vuole Corona e chi non lo vuole. Questa è una cosa che mi dispiace, di questo caso non dice nulla nessuno. Frank di Lago ha buttato fuori anche Morra. Ma chi sei? Anche Nicola Morra ha sbagliato, ha detto una frase oscena, ma da lì a epurare bisogna stare attenti.

2 – LA BERLINGUER RIVUOLE LA GALLINA D'ORO

Vittorio Feltri per "Libero quotidiano"

Oggi parliamo di pollame. È noto al pubblico che Bianca Berlinguer litigò con Mauro Corona, scrittore montanaro abbastanza sfacciato, poiché una sera costui, ospite fisso del programma denominato Cartabianca, volendo prendere la parola disse alla cortese conduttrice: «Taci, gallina». La signora si adontò e con i nervi a fior di pelle ordinò all' ospite di togliersi dai piedi. Lo licenziò senza esitazioni.

Peccato che l' assenza del simpatico valligiano provocò un contraccolpo: la trasmissione perse interesse. Il che ha allarmato la figlia del defunto segretario comunista, la quale pertanto ha tentato giustamente di rimorchiare di nuovo l' uomo delle nevi nella speranza di recuperare il successo svanito. Più o meno, questa la sua dichiarazione: pazienza se Corona mi ha dato della gallina, lo perdono e, se tornerà da me, sarò contenta di proseguire la collaborazione.

Ha ragione lei. Per fare bene il lavoro, non bisogna tenere conto della propria suscettibilità. Tra l' altro il termine "gallina" non è affatto offensivo. Si tratta di un animale delizioso, particolarmente intelligente, per verificarlo basta osservare una chioccia alle prese con i suoi pulcini.

Non ne trascura uno solo, li accudisce con attenzione e amore, capisce tutto e alla fine della sua attività viene crudelmente sbattuta in padella, neanche un po' di gratitudine nei suoi confronti benché abbia generosamente fornito al padrone del pollaio uova in quantità tale da nutrire una famiglia.

Penso che madame Berlinguer abbia riflettuto e concluso che essere definita "gallina" in realtà suoni come un complimento. E bene ha fatto a pretendere che il ruvido eppure innocente Corona rientri trionfalmente nella sua squadra.

Il direttore di Raitre, Franco Di Mare, eccellente giornalista, tuttavia tentenna. Egli preferirebbe che lo scrittore rustico rimanesse sui bricchi e non frequentasse più gli studi televisivi.

Non sappiamo come si concluderà la vicenda. Ma noi siamo dalla parte di Bianca, la gallinella dalle uova d' oro. Allo scopo di incoraggiarla nella sua opera di persuasione le segnaliamo un curioso video che gira sulla rete: un gallo assolutamente geniale se ne va a spasso col suo proprietario, il quale lo ospita in un veicolo come fosse un cagnolino.

Insieme uomo e volatile vivono in simbiosi e si fanno compagnia con grande tenerezza. Questo sodalizio ci ha colpiti e dimostra che i pennuti, se ben tenuti dai loro custodi, non sono affatto stupidi. Come non lo è Bianca Berlinguer. Preghiamo Di Mare di fare "chicchirichì".

