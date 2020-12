Da “Chi”

marica pellegrinelli eros ramazzotti

Marica ritorna da Eros

Clamoroso! È finita ufficialmente la storia tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza.

Non solo: l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha riallacciato, e già in modo fortissimo, i rapporti con il cantante e padre dei suoi due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Rinascerà l’amore sotto Natale?

matilde gioli 4

Per ora i due hanno rotto il muro del silenzio e ripreso a vivere insieme da “separati in casa” e con il sorriso.

Avvistamenti a sorpresa

Domenica 13 dicembre Matilde Gioli, attrice di successo al fianco di Luca Argentero nella serie tv dei record “Doc - nelle tue mani”, ha trascorso una giornata al mare con il collega Nicolas Vaporidis. Ma quest’ultimo non era fidanzatissimo con la bella Giulia Brighi?

vaporidis

Volo a Milano

A causa del Covid-19, l’ex compagna di Fabio Volo, Johanna Maggy, è tornata a Milano con i figli lasciando Ibiza, dove si era trasferita, per la felicità di Fabio. Tra i due resta l’affetto ma nessun ritorno di fiamma.

Anonymous

marica pellegrinelli e charley vezza si baciano a ibiza foto da chi

Nella casa del “GfVip” potrebbero sorgere asperità tra due concorrenti che fino a oggi hanno omesso di conoscersi. Tempo al tempo...

Politically (s)correct

Boschi & Berruti fidanzati assediati

Assembramento di paparazzi nel weekend davanti all’appartamento di Maria Elena Boschi, dietro via dei Coronari, a Roma. La parlamentare di Italia Viva stava per uscire per una passeggiata con il fidanzato attore Giulio Berruti. La coppia è unita come non mai. Lo abbiamo anche visto nella difesa che Giulio ha fatto via Instagram in risposta alle critiche di Lilli Gruber verso la sua amata.

Il Natale al Quirinale...

MARIA ELENA BOSCHI E GIULIO BERRUTI

Come trascorrerà il Natale il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella? Resterà al Quirinale: farà il pranzo della vigilia con la figlia Laura e la sua famiglia e andrà a Messa nella cappella del palazzo. Gli altri figli li vedrà nei giorni di festa successivi, ma non tutti insieme per non trasgredire alle regole.

conte babbo natale ansa 1

...e quello del premier Conte

Niente casa di campagna per questo Natale: il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino trascorreranno le feste a Roma con i figli Niccolò ed Eva (avuti da relazioni precedenti). Olivia forse vedrà anche sua sorella e i genitori, ma scaglionati in due incontri diversi.

