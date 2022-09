“CHICCHE” DI GOSSIP – QUALI SARANNO LE PRIME DUE OSPITI DI “PIER-SILVIA” TOFFANIN A “VERISSIMO”? IN ATTESA DELLE VERITÀ DI ILARY BLASI, NELLA PRIMA PUNTATA CI SARANNO ORIETTA BERTI E SONIA BRUGANELLI – BALOTELLI, BUONA LA PRIMA: LA PARTITA D’ESORDIO IN SVIZZERA DOPO LO SCAZZO CON MONTELLA – CIACCI FA IL PIENO DI ENERGIE IN UN CENTRO BENESSERE. E NON È DA SOLO…

Da "Chi"

Opinioniste in trasferta

Quali saranno le prime due ospiti di Silvia Toffanin a “Verissimo”? Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del “Grande fratello Vip”: in quella puntata non mancheranno le sorprese...

Ciacci fa il pieno di energie

In questi giorni, prima dell’ingresso al “Grande fratello Vip” come uno dei concorrenti più attesi, Giovanni Ciacci si trova a Bormio, nel centro benessere Qc Terme. E non è da solo, ma in lieta compagnia: prima di affrontare il reality si carica così non solo con le cure termali, ma anche con l’amore.

Balotelli: buona la prima!

Dopo il furioso litigio in Turchia con il suo ex mister Vincenzo Montella, Mario Balotelli ha lasciato l’Adana Demirspor per andare a giocare nel Sion, in Svizzera. E la partita d’esordio nel campionato elvetico è stata una vittoria, contro il Basilea. Mario vivrà in un primo tempo in hotel, poi troverà casa al di qua del confine, in Italia. Intanto a Montella le scuse sono già state recapitate.

