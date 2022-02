“CHISSÀ CHE VOTO DARÀ AD ACHILLE LAURO L’OSSERVATORE ROMANO” – FIORELLO PERCULA IL CANTANTE CHE SALE SUL PALCO DELL’ARISTON A PETTO NUDO E SI TOCCA IL PACCO PER DUE MINUTI PRIMA DI INSCENARE UN IMBARAZZANTE AUTOBATTESIMO – SUI SOCIAL SCATTANO LE POLEMICHE E LUCIO MALAN, SENATORE DI FRATELLI D’ITALIA, SI INCAZZA: “PROFANA IL SACRAMENTO” - MA IL CARDINALE RAVASI LO DIFENDE: “IL BATTESIMO È IL PIÙ BEL DONO DI DIO…” - VIDEO

1. SANREMO: CARD. RAVASI, IL BATTESIMO È IL PIÙ BEL DONO DI DIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA CULTURA TIFA PER RANIERI

"II Battesimo è il più bello e magnifico dei doni di Dio. Lo chiamiamo dono, grazia, unzione, illuminazione, veste d'immortalità, lavacro di rigenerazione, sigillo, e tutto ciò che vi è di più prezioso".

Lo dice il cardinale Gianfranco Ravasi questa mattina in una serie di tweet. Non cita esplicitamente il gesto di Achille Lauro, ieri sera a Sanremo, ma il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura ieri sera ha visto, come fa ogni anno, la rassegna canora sulla Rai. L'endorsement del cardinale va a Massimo Ranieri che ha postato sui social alcuni versi della sua canzone: "Questo mare Troppo grande per Non tremare".

Alice Scaglioni per www.corriere.it

Non poteva non stupire ancora, per la sua quarta volta consecutiva sul palco dell’Ariston (tre in gara, una come ospite). A torso nudo, vestito dei suoi tatuaggi, Achille Lauro ha aperto la serata inaugurale della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Accompagnato dall’Harlem Gospel Choir, si è esibito sulle note della sua Domenica e sul finale si è auto-battezzato, bagnandosi il viso con dell’acqua fatta cadere da una conchiglietta.

Il vescovo di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, aveva chiesto «responsabilità» alla Rai e ad Amadeus per questo Festival di Sanremo. E Lauro non se lo è fatto dire due volte. Il gesto è stato spiegato con un video su Instagram, proprio come con i quadri dell’edizione scorsa: il battesimo per l’inizio, il primo istante. Ma non è servito (ovviamente) e la polemica e i social si sono subito scaldati.

Su Twitter Achille Lauro è in trending topic, con oltre 25 mila tweet: battute, elogi, il pubblico e i fan applaudono al performer. Ma sul social è intervenuto anche Lucio Malan, senatore di Fratelli d’Italia, che ha cinguettato contro il cantante: «Achille Lauro profana il sacramento del battesimo mentre il coro gospel canta “AlleluXX”. Ma che bravo! Quelli che chiedono il rispetto e la tolleranza. Pagato con il canone! Vergogna!».

Lo stesso Fiorello , nel suo primo intervento sul palco dell’Ariston, ha voluto commentare il gesto con una battuta: «Chissà cosa dirà l’Osservatore romano della sua performance».

Ma Achille Lauro non è nuovo a esibizioni che fanno discutere: nella scorsa edizione del Festival uno dei suoi «quadri» era stato oggetto delle critiche del vescovo Suetta, che si era scagliato anche contro Fiorello. «Una sconcezza», l’aveva definito. L’accusa? Sempre quella: offesa al mondo cattolico e blasfemia. In una delle performance infatti lo showman che accompagnava il cantante si era presentato con la testa cinta di una corona di spine, in un richiamo a Cristo.

Achille Lauro ormai è un veterano dell’Ariston. «Le quattro edizioni sono state come i sacramenti - raccontava ad Andrea Laffranchi su Corriere -. La prima volta con “Rolls Royce” è stato il battesimo. Con “Me ne frego” l’eucaristia. L’anno scorso la confessione. E questa sarà la confermazione». Non si è smentito, al sacro non rinuncia. «Fuori dal palco sono credente, ma qui faranno spettacolo con un ruolo da protagonisti».

