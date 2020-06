“CONTE? NON SA CHE PESCI PRENDERE” – L’IMPENNATA DELL’IVA ZANICCHI: "IL PREMIER LO VEDREI BENE COME FIDANZATO DI UNA FIGLIA MA NON HA MANTENUTO TUTTO QUELLO CHE HA DETTO. NON SON CAPACI, E NON MI RIFERISCO A LUI" (E ALLORA A CHI?) – "GLI STATI GENERALI? TROPPO CHIC - DOPO IL LOCKDOWN SONO LEGGERMENTE DEPRESSA, ESCO POCO E HO PERSO BUONUMORE. SONO PARENTE DELLA LEGHISTA CECCARDI, SPERO LA CANDIDINO IN TOSCANA…"

Da Un Giorno da Pecora

iva zanicchi e il coronavirus a domenica in 1

Il Lockdown? "Sono leggermente depressa, non ho ancora il mio buonumore ma voglio tornare ad esser quella di prima, più divertente e spiritosa, cose non sono più. Con mio marito siamo spesso chiusi in casa, facciamo fatica a riprendere il ritmo di prima, mi riabituerò piano piano...”

Lo rivela a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la cantante Iva Zanicchi. Parliamo di politica: attualmente a chi vanno le sue simpatie? “Io una volta dissi che volevo fondare un partito con Orietta Berti, lo chiamerei 'il partito del Tortellino', e magari avremmo anche un bel successo. Anche se a dire la verità ho una lontana parente della Lega, con cui abbiamo dei bisnonni in comune”. Chi è? “Susanna Ceccardi”. Che potrebbe esser candidata come governatrice della Toscana. “Spero che la candidino, lei è intelligente, preparata e di buon cuore e alle mie stesse origini. Tanto che la mia bisnonna era Ceccardi”.

conte

Cosa ne pensa degli 'Stati Generali' voluti da Giuseppe Conte? “Troppo chic, troppo eleganti. Ci sono persone molto più importanti di me, ma se mi avessero invitato avrei declinato l'invito, non avrei saputo come presentarmi, quale abito fosse il più adatto”. Le piace il premier come persona? "Si presenta molto bene, con un tocco di classe. Lo vedrei bene come parente, come il fidanzato di una figlia". Come valuta il suo operato? “Governare questo Paese è difficilissimo.

iva zanicchi SANREMO 2009

Lui, quasi tutti giorni, a reti unificate, si faceva vedere e rassicurava. Lo avrei fatto anche io. Poi non ha mantenuto tutto quello che ha detto, ma non perché non lo abbia voluto ma perché non sa che pesci prendere. Si arrampicano sui vetri. Non per cattiveria, non riescono proprio ma vorrebbero fare”. Come mai? “Non son capaci, non mi riferisco a Conte”. E chi è che non è in grado di gestire questa situazione? «Nel tennis si gioca a tennis in quattro, lì giocano almeno in 20: non si sa dove vanno a finire le palle...”

