LAPO ELKANN MONTECARLO

Alberto Dandolo per “Oggi”

FEDERICA PANICUCCI VERSO MUSIC FARM?

ilary blasi e silvia toffanin finale di amici

Sembra proprio che per Federica Panicucci siano in arrivo importanti novità sul versante professionale! A Cologno Monzese si fa infatti sempre più insistente la voce che vorrebbe la bionda conduttrice al comando della prossima edizione di Music Farm. Che sia finalmente la volta buona per rivedere Federica in prima serata? Ah, saperlo...

IL LATO B DA URLO DI ILARY BLASI

il lato b di ilary blasi 9

Ilary Blasi è stata una delle protagoniste più apprezzate della finale di Amici, il longevo talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Durante la puntata è apparsa infatti raggiante e in splendida forma, fasciata in un abito griffato che metteva in risalto le sue rotondità . Qualche maligno ha addirittura ipotizzato che esibisse un lato B particolarmente rassodato: merito di tante ore di palestra o di un recente ritocchino? Ah, saperlo...

IL RITORNO IN TV DI PAOLA BARALE

federica panicucci e il trono

Paola Barale trascorrerà l'estate tra viaggi avventurosi e la sua splendida casa ad Ibiza in vista di un caldo autunno di lavoro. A Cologno Monzese si sussurra infatti che la simpatica Paoletta tornerà in video con un nuovo, impegnativo progetto. Di cosa si tratta?

paola barale 2

IVA ZANICCHI VERSO L'ADDIO A TU SI QUE VALES?

Gira voce che la simpatica Iva Zanicchi non rivestira' più il ruolo di rappresentante della giuria popolare di Tu si que vales, fortunato programma del sabato sera di Canale 5. Quale è la ragione di una sua eventuale uscita dallo show? Chi prenderà il suo posto? E lei che cosa farà?

La vera regina dell'ultimo Gran Premio di Montecarlo? Sicuramente la mamma delle 4 sorelle Kardashian , Kriss Jenner "scortata" dalla PR milanese Giulia Tosi (vedi foto). Problemi invece per Lapo Elkann: il rappollo di casa Agnelli e' stato infatti bloccato ai Box perché sfornito di pass...

Kriss Jenner e Giulia Tosi

INDOVINELLI

E' ricco, famoso e trasgressivo. Pare abbia passato una notte molto selvaggia in una nota località francese. Si parla di tanto sesso e fiumi di alcol. Chi è?

LAPO ELKANN

E' una ex velina bionda e simpatica. Ha una passione segreta: la canzone neo melodica. Pare sia una fan accanita di Maria Nazionale. Chi è?

L'attrice straniera continua a tradire il suo bellissimo compagno con il comico napoletano assai focoso. Di chi stiamo parlando?

il lato b di ilary blasi 8 federica panicucci 2 il lato b di ilary blasi 7 paola barale 1 il lato b di ilary blasi 4 ilary blasi gfvip ilary blasi 1 ilary blasi 2 ILARY BLASI A LOURDES ILARY BLASI A LOURDES 1 finale di amici il lato b di ilary blasi 2 il lato b di ilary blasi 3 il lato b di ilary blasi 1 il lato b di ilary blasi 5 ilary blasi finale di amici il lato b di ilary blasi 6