Estratto dell'articolo di Alice Castagneri per lastampa.it

Fedez ride di gusto, ma è solo lui a farlo. La battuta, anche se non è definibile tale, gela tutti. Durante una puntata del podcast Muschio Selvaggio il rapper finisce a parlare del caso - recentemente riaperto - di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa dal centro di Roma nel 1983. In studio, con lui e Luis Sal, c’è Gianluigi Nuzzi, noto giornalista e conduttore di Quarto Grado.

Durante la chiacchierata i tre fanno riferimento alla serie Netflix Vatican Girl e Fedez, forse pensando di scherzare sullo spoiler sul finale della fiction, se ne esce con una frase totalmente fuori luogo, pessima sotto tutti i punti di vista. «Beh, innanzi tutto possiamo dire. Non l’hanno mai trovata», dice riferendosi alla Orlandi. E poi giù a ridere. L’uscita imbarazza anche l’amico Luis, che resta impietrito esattamente come Nuzzi.

Fedez continua a sghignazzare, mentre il giornalista commenta: «Questo è black humor». Serissimo aggiunge: «Il Black Humor è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista». Interviene Luis che rivolgendosi a Nuzzi dice: «Deve mantenere una poker face in questo momento». A quel punto il rapper si ferma e chiede scusa, ma in modo non troppo convinto perché ribadisce: «Mi faceva troppo ridere».

Che cosa esattamente fa ridere? Una ragazza scomparsa, una famiglia distrutta dal dolore della sua perdita. Eppure a Fedez fa ridere. Sul web nessuno ride, nessuno capisce il perché di quella frase vergognosa. Ma a Fedez faceva ridere, nemmeno ci ha pensato. «Davvero non capisco come e dove possa strappare anche solo un minimo sorriso ‘sta roba», recita un commento. E ancora: «che schifo», «la battuta quale dovrebbe essere?», «un imbecille che non sa fare black humor».

