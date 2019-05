“GAD LERNER RUTTA FALSITÀ” - GIUSEPPE CRUCIANI RISPONDE AL GIORNALISTA CHE AVEVA ACCUSATO “LA ZANZARA” DI TRASMETTERE “OGNI SERA DUE ORE DI GREVE PROPAGANDA LEGHISTA”: “QUESTO SIGNORE HA UN OSSESSIONE E SI È BEVUTO IL CERVELLO PERCHÉ NON È AFFATTO COSÌ E LUI LO SA BENISSIMO. QUINDI, CHIAMATE UN MEDICO BRAVO“ - VIDEO

GIUSEPPE CRUCIANI REPLICA A GAD LERNER

Gisella Ruccia per https://www.ilfattoquotidiano.it

GIUSEPPE CRUCIANI

Replica piccata di Giuseppe Cruciani, a conclusione della sua trasmissione “La Zanzara” (Radio24), al giornalista Gad Lerner, il quale, in un editoriale pubblicato ieri su Repubblica circa la crociata di Matteo Salvini contro Fabio Fazio, ha lanciato un j’accuse all’indirizzo di alcuni programmi televisivi e radiofonici, filo-sovranisti e compiacenti con il leader della Lega.

Lerner menziona anche “La Zanzara”: “Come se Berlusconi (salvo poi pentirsene), non gli avesse appaltato di fatto, i programmi d’informazione delle sue tv. Come se la radio della Confindustria non trasmettesse ogni sera due ore di greve propaganda leghista travestita da zanzara ribelle“.

gad lerner

Cruciani non ci sta e, a fine programma, risponde a distanza: “Due paroline al signor Lerner che evidentemente, senza mai ascoltare questa trasmissione, rutta falsità quando ne parla: oggi, scrivendo della vicenda Salvini-Fazio, senza capire che io ho difeso Fazio in questo caso, dice che Salvini ha ai suoi piedi il caravanserraglio dei talk. Che poi non è manco così”.

Il conduttore legge lo stralcio riguardante “La Zanzara” e commenta: “Questo signore ha un ossessione e si è bevuto il cervello. Lo dico quasi con rispetto, davvero. Si è veramente bevuto il cervello, perché non è affatto così e lui lo sa benissimo. Quindi, chiamate un medico bravo“.