3 dic 2020 16:00

“HO FATTO SESSO IN UN SARCOFAGO” - MARIA TERESA RUTA PROVA A PORTARE SU DI SÉ L’ATTENZIONE AL “GF VIP” ERUTTANDO STORIE PICCANTI SULLA SUA VITA SESSUALE - LEI E IL SUO COMPAGNO IN VACANZA IN EGITTO SAREBBERO STATI TRAVOLTI DALLA PASSIONE E POI SORPRESI DAI TURISTI: “ROBERTO ERA NUDO E IO PER COPRIRLO FACEVO FINTA DI FARE LE FOTO. ERA L’UNICO POSTO FRESCO, C’ERANO 50 GRADI” - LA SUA “ESPERIENZA” AL SERVIZIO DI GIULIA SALEMI: SESSIONE DI CONFIDENZE SU AVANCES E TIPI DI ORGASMO…