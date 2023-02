WANDA NARA A 'BELVE'

Comunicato Stampa

wanda nara 1

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, finalmente in prima serata il martedì su Rai2.

Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

Wanda Nara – la nota manager sportiva e conduttrice argentina, famosa anche per l’intesa e frenetica vita amorosa raccontata sui social – si presenta a sorpresa nello studio di Belve con Mauro Icardi e fa il punto sulla sua vita amorosa, sul rapporto con i soldi e il successo e offre un ritratto veritiero e divertente della sua vita.

«Io e Icardi stiamo insieme. Lui è mio marito». E la Fagnani la punzecchia: «Quindi per questo week-end possiamo dire che state ancora insieme?», la Nara ridendo replica: «Speriamo per tutta la vita! Non solo per questo week-end».

wanda nara a belve 3

Sulla scelta di Icardi di lasciare l’Inter dice con chiarezza: «Non è stata una scelta sportiva, lo abbiamo fatto per soldi».

Sulla vicenda Keita Baldè, la Nara conferma i messaggi di corteggiamento ricevuti dal giocatore: «Li ho fatti vedere io a Mauro. Ho la confidenza per farlo»; e a proposito del messaggio di risposta della moglie di Balde’ dove viene definita una “Wacca”, replica: «E’ una cosa terribile. Le donne invece di prendersela con i propri compagni preferiscono attaccare le altre donne».

wanda nara mauro icardi 2

BELVE

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano.

L’appuntamento con Belve è dal 21 febbraio tutti i martedì in prima serata su Rai2 per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.

