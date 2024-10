7 ott 2024 13:28

“MI DISPIACCIO E MI DOLGO DELLE SFORTUNE DI ‘REPUBBLICA’” – GIOVANNI VALENTINI SCRIVE A DAGOSPIA: “NON GODO AFFATTO PER LE VICISSITUDINI DI QUEL GIORNALE: PARTECIPAI ALLA SUA FONDAZIONE NEL 1976, QUANDO AVEVO 27 ANNI; NON POSSO COMPIACERMI, NÉ PROFESSIONALMENTE, NÉ UMANAMENTE. A QUEL GIORNALE DELLE ORIGINI, E IN PARTICOLARE ALLA MEMORIA DI “BARBAPAPÀ”, MI LEGA UN RAPPORTO AFFETTIVO CHE NON POTRÀ MAI ESSERE RECISO” – LA FRECCIATINA A GAD LERNER: “NON GRADISCO ESSERE ACCOMUNATO NEL ‘GODIMENTO’ AD ALTRI COLLEGHI CHE SONO APPRODATI A REPUBBLICA MOLTO PIÙ TARDI, DOPO LA DIREZIONE DI SCALFARI…”