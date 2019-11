giorgia venturini

Da “la Zanzara - Radio24”

“Dotata di plastica? Non sono contro la chirurgia plastica. Dove si può migliorare, perché no? Io le mie tette le ho rifatte due volte”. Giorgia Venturini, show girl del programma Tiki Taka su Canale 5, igienista dentale, parla a La Zanzara su Radio 24, la trasmissione più piedofila d’Italia. E infatti la Venturini mette in mostra i suoi piedi, per sottoporli al giudizio di Giuseppe Cruciani, come al solito accompagnato da David Parenzo.

giorgia venturini 1

La Venturini scopre i suoi piedi ed ecco il risultato: “Hai un piede egizio, in cui l’alluce è più lungo delle altre dita, che vanno perfettamente in decrescendo. Hai qualche callo però…”; “Colpa delle scarpe alte, o del fatto che in estate cammino scalza”, risponde lei”; “Il voto comunque è sette, li hai portati anche smaltati”.

giorgia venturini a la zanzara 8

A noi interessano più i piedi delle tue tette che abbiamo visto nel famoso scatto di Wanda Nara, forse sono troppo rigide o no?: “Le mie sono morbide. Toccale pure. Ti ho detto che le ho rifatte due volte, non sono come le altre che si nascondono. No, guarda, sono tutta naturale, poi c’è il labbro che le parte da una parte, il naso che è tutto all’insù… Si fanno i collaudi alle macchine? Eh, ogni tanto anche quello bisogna collaudare, il corpo…”.

nicole minetti giorgia venturini

i piedi di giorgia venturini a la zanzara 2

Per chi voti?: “Forza Italia. Io sono aziendalista. Tra Salvini e il presidente sono per Silvio, assolutamente. Sono per la flat tax, è una cosa che voleva fare Berlusconi”. Secondo te bisognerebbe andare a votare?: “Dovrebbero andare tutti a casa e dovremmo andare a votare”. Le donne ti piacciono?: “Non ci sono mai andata, però mai dire mai”. Usi i sex toys: “Mi è capitato, sia da sola che con un uomo”. Ma quanto hai speso per la chirurgia estetica?: “Non so, onestamente me l’hanno sempre regalata i miei amici chirurghi…”

