“MILLE” E UNA ORIETTA – METTETE AL RIPARO I VOSTRI TIMPANI: L’11 GIUGNO USCIRÀ “MILLE”, LA CANZONE DI ORIETTA BERTI CON FEDEZ E ACHILLE LAURO. IL VIDEO È STATO REGISTRATO IERI, IN OCCASIONE DEL SETTANTASETTESIMO COMPLEANNO DELL’ORIETTONA NAZIONALE – I TRE HANNO PUBBLICATO UNA FOTO GLITTERATISSIMA SU INSTAGRAM, DOVE LA BERTI SE NE STA TRIONFANTE IN MEZZO AI DUE IN POSE MOLTO FLUIDE (SAI CHE NOVITÀ)

Marinella Venegoni per “La Stampa"

La mamma delle canzoni per l' estate è sempre incinta, ma quest' anno sta esagerando.

L' ultimo annuncio di una fila ormai preoccupante di titoli sa di teatro dell' assurdo, e se ne parla da quando, sui rispettivi Instagram, Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro hanno postato la foto che li ritrae al loro meglio.

Sullo sfondo di una corona di palme, tappeto di erba vera, Orietta in glitter fucsia con le sue ormai iconiche conchiglie sul petto, se ne sta seduta trionfante su un divano rosa che spunta come un trono dal motore di una Cadillac: alla sua destra Fedez in giubbotto tipo Versace vintage; e alla sinistra, in completo rosa pallido, c' è Achille Lauro, con i bigodini in testa. Vabbé.

L' estate è pop per definizione, forse festeggeremo la fine della pandemia e ci sta che loro tre si diano delle arie, e che noi andiamo a cercare la foto su Internet.

Di questa canzone, che s' intitola Mille, nulla si saprà fino al giorno dell' uscita del video, l' 11 giugno. E il video è stato girato proprio ieri, giorno del settantasettesimo compleanno di Oriettona, non a caso coetanea di Mick Jagger e Keith Richards. Il gioco del segreto è quello che ormai di default taglia fuori l' informazione tradizionale per pestare solo sui social, e ritornare in rimbalzo su tv e giornali.Il gioco più antico del mondo.

Come interagiranno i tre protagonisti, lo scopriremo solo vivendo. Appartengono a tre razze diverse, non sappiamo se sarà una cosa modello Eminem-Rihanna, uscita bene; o quel duetto Pavarotti-B.B.King al Pavarotti&Friends che solo i più agés ricordano, il peggio riuscito nella pregevole serie modenese. Ma qui pare che a prevalere sia il gusto della sorpresa e del divertimento dell' inedito Trio.

Su Twitter sono cominciati ad apparire i primi strali: «Il fatto che Achille Lauro faccia la collaborazione con la Berti e Fedez dimostra finalmente anche se lo sapevamo già che il suo personaggio è tutto una baracconata niente di artistico come voleva far passare lui». Magari vorrà anche dire che Lauro si è preso il suo momento di leggerezza, staccandosi dalla grevità dei quadri sanremesi.

L' operazione dell' assurdo ha preso il via proprio a Sanremo durante il Festival, quando Orietta e Fedez gareggiavano e Achille «performava». Durante un' intervista, Fedez che è il capoprogetto di Mille disse ad Orietta: «Ho una canzone, vieni a cantarla?». E la sventurata rispose.

Sono piccole cose, che ci fanno pensare ad altro che non sia l' indice RT, il segno di un' aria di cazzeggio liberatorio dopo un anno e mezzo di angoscia che speriamo con tutto il cuore al capolinea. Di certo nessuno si divertirà più di Orietta Berti con i suoi conchiglioni fucsia, lì in mezzo ai due idoli dei ventenni apparirà come un trailer involontario per gli «Over».

