Il tweet pubblicato dai Rai2 durante la messa in onda dell’ultima puntata di Maledetti Amici Miei ha generato il panico in rete. “È morto Alessandro Haber” si legge sul profilo ufficiale della seconda rete Rai, parole che hanno generato qualche istante di panico soprattutto tra quelli che non stavano guardando il programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. In realtà si trattava di uno scherzo: il tweet, articolato come una vera e propria flash news, taglio stilistico drammatico compreso, è stato pubblicato mentre andava in onda la finta morte di Haber in tv.

IL TWEET DI RAIDUE SULLA FINTA MORTE DI ALESSANDRO HABER

“Ultima ora: è morto Alessandro Haber. L'attore si spegne all'età di 72 anni negli studi Voxson di Roma durante la puntata di Maledetti Amici Miei” recitava il discutibile tweet postato dai Rai2 mentre andava in onda Maledetti Amici Miei. Decine le proteste che si sono scatenate in rete da parte degli utenti, soprattutto di quelli che non stavano guardando il programma e che hanno creduto che la morte dell’attore fosse reale. Quello che voleva essere un tweet goliardico ha finito per sollevare un vespaio di polemiche e allarmare inutilmente i fan di Haber. “Uno scherzo di pessimo gusto” è stata la replica degli spettatori e degli utenti che si sono riversati in rete a caccia di notizie circa lo stato di salute di Haber. E, in effetti, il tweet in questione di cattivo gusto lo è stato davvero: il tentativo di Rai2 di convogliare l’attenzione su uno show mai davvero decollato e deludente sotto il profilo degli ascolti nonostante il battage pubblicitario ricevuto.

IL FINTO FUNERALE DI ALESSANDRO HABER

Gli ascolti di Maledetti Amici Miei

Maledetti Amici Miei è un programma di nicchia, un prodotto ibrido che nasce dalla volontà di sperimentare un nuovo genere a metà tra lo spettacolo teatrale e il varietà. Ben articolato e concentrato soprattutto nell’evidente sinergia tra i 4 vicini di palco, non è riuscito a emergere tra i format colleghi di palinsesto, attestandosi su una media di ascolti che ha deluso le aspettative.

La puntata del 24 ottobre con la finta morte di Haber ha fatto registrare a Rai2 uno share del 3.6% e appena 747.000 spettatori. Era andata leggermente meglio la settimana prima quando Rai2, pur non arrivando mai al milione, aveva convogliato l’attenzione di 876.000 spettatori e il 4.4% di share. Numero di spettatori maggiore ma share più basso per la seconda puntata Maledetti Amici Miei che aveva fatto registrare 907.000 contatti con il 4.1% di share, un dato vicinissimo a quello raggiunto dal debutto del 3 ottobre scorso con 903.000 spettatori e il 4.4% di share.