5 mag 2021 18:45

“NOMADLAND” È LA NUOVA CORAZZATA POTEMKIN? – UNA LETTRICE SCRIVE A “REPUBBLICA”: “PERCHÉ I CRITICI CINEMATOGRAFICI NON SCRIVONO MAI LA VERITÀ? SIAMO ANDATI, TUTTA LA FAMIGLIA, A VEDERE NOMADLAND E NE SIAMO USCITI UN PO' PEGGIORI DI COME ERAVAMO ENTRATI. NEL FILM NON C' È UN SOLO MOMENTO DI GIOIA, NON C' È UNA VERA TRAMA E NON CI SONO NEPPURE I CATTIVI CONTRO CUI COMBATTERE” - RISPOSTA DI F. MERLO: “LA SUA LETTERA È UNA LEZIONE AI "CRITICI" CHE HANNO ORMAI UNA SOGGEZIONE IMBARAZZANTE NEI CONFRONTI DI OSCAR, NASTRI, LEONI E PAPERE D' ARGENTO…”