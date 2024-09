“NON MI SENTO VECCHIA MA MI DISPIACE VEDERE IL CORPO CHE CAMBIA, LA GAMBA CHE NON È TONICA COME UNA VOLTA” - BELEN RODRIGUEZ FA 40 ANNI E SI CONFESSA: “ARRIVAI IN ITALIA CON UNA VALIGETTA E 180 EURO. FIDANZATA? NO COMMENT. DE MARTINO? SI CAMBIA IN FRETTA. SONO STATA BENE CON I FIDANZATI CHE HO AVUTO, MA NON È FACILE QUANDO HAI FIGLI DA ALTRI UOMINI – GLI HATER? HO UN FISICO COSÌ, SONO PURE INTELLIGENTE. CAPISCO CHE GLI GIRANO” - LA PERFORMANCE SUI SOCIAL CON UN INTIMO RIDOTTO ALL’OSSO (SACRO)? "IN EFFETTI ERA UN PO’ OSÉ. SONO UNA GRANDE PROVOCATRICE MA NON CREDO DI…”

Renato Franco per corriere.it - Estratti

belen rodriguez

Cresce l’età anagrafica, ma lei rimane cristallizzata nella sua immagine senza tempo, sempre inseguita dalle fantasie maschili e dalle invidie femminili. L’extracomunitaria che nessuno si sogna di rimpatriare ha saputo rendere sempre presente una stagione di successi iniziata nel 2008 (Isola dei famosi, seconda dietro a Luxuria), ormai popolare a prescindere da quello che fa. Arrivata in Italia con una «valigetta e 180 euro in tasca», il nome come un brand, è diventata, da argentina, modello di bellezza italiana.

Spiace ricordarglielo Belén, ma il 20 settembre lei compie 40 anni...

«Non mi sento vecchia, ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il corpo giovane ha pensieri giovani, il corpo maturo ha pensieri maturi».

belen rodriguez 1

Bella questa. Anche filosofa.

«Il sogno di ogni donna è avere il fisico dei 30 anni, con la consapevolezza dell’età matura. Certo, mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba che non è tonica come una volta, ma non mi lamento, la genetica mi ha aiutato».

Anche la chirurgia estetica aiuta?

«Credo che le persone siano libere di fare ciò che ritengono opportuno per sentirsi meglio con sé stesse. Nessuno deve permettersi di giudicarle».

belen

Conduttrice o influencer?

«Influencer no per carità, io sono degli anni Ottanta».

La sua ultima performance su Instagram però non è passata inosservata, girava con un intimo letteralmente ridotto all’osso (sacro).

«Mi diverto a smuovere le acque con le mie belenate, stavo facendo una pubblicità di intimo e ci ho abbinato la mia linea di lucidalabbra, ho unito l’utile al dilettevole. In effetti era un po’ osé. Ma non credo di aver fatto male agli occhi di nessuno».

Quanto le piace provocare?

belen

«Tantissimo, sono una grande provocatrice, a volte anche in modo inconsapevole, altre con una certa dose di premeditazione».

Adesso va di moda dire che mostrare il proprio corpo è una forma di lotta al patriarcato.

«Sono discorsi che non capisco tanto. A me piace provocare, mi piace mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro. Mi piace giocare con la sensualità».

belen rodriguez 23

(...) Lei quando si è scoperta esibizionista?

«Da piccola, la domenica facevamo i pranzi in famiglia e c’era sempre in programma un mio show, una mia coreografia di ballo, i miei fratelli erano gli addetti agli effetti speciali, a fine esibizione dal tetto facevano cadere le foglie secche per dare un tocco glamour».

(...)

Ferma un anno, ora torna con due programmi per Warner Bros. Discovery. A fine novembre conduce su Real Time «Amore alla prova. La crisi del settimo anno». Lei al settimo non ci è nemmeno arrivata.

stefano de martino belen

Ride. «Mai! In realtà con Stefano De Martino pur con qualche interruzione il settimo anno l’abbiamo superato. Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini».

Only Fun (sul Nove nel 2025) è tutt’altro genere. Perché guardarlo?

belen rodriguez 8

Ride ancora. «Perché ci sono io!... In realtà è un programma divertente, c’è il meglio della comicità, è un contenitore di talenti e ironia».

Lei però sembra avere uno sguardo malinconico.

«Forse perché ho la sensazione di aver vissuto mille vite, e poi ho l’anima dell’extracomunitario, in Italia mi sento super a casa, ma ho lasciato le mie radici, quella malinconia rimane. Aggiunga che sono sudamericana, sentiamo molto, viviamo molto, piangiamo molto, ridiamo molto, balliamo molto: è sempre tutto esagerato».

I social?

belen rodriguez 5

«Non sono una fanatica, so che anche se non voglio per molti io sono un punto di riferimento, se consiglio qualcosa non posso deludere chi mi segue, devo crederci io per prima. Ma se non sto bene spengo la luce, non ci devo essere per forza. In tutta l’estate non ho postato foto delle mie vacanze, non ho paura di perdere i follower».

Gli hater?

La battuta è pronta: «Li capisco: ho una casa bellissima, faccio vacanze in posti meravigliosi, ho un fisico così, sono pure intelligente. Io li capisco che gli girano».

(...)

Il gossip è inevitabile con lei. È fidanzata?

«No comment».

belen rodriguez 7 belen rodriguez 4 belen belen rodriguez 3 belen rodriguez 2 belen rodriguez 11 belen rodriguez belen rodriguez angelo edoardo galvano 3 ilary blasi belen rodriguez bacio spinalbese belen belen rodriguez 6