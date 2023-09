“NON SAPPIAMO SE BRUCE SIA COSCIENTE DELLA SUA MALATTIA” – EMMA HEMING WILLIS, LA MOGLIE DI BRUCE WILLIS, ALLA TRASMISSIONE “TODAY” HA PARLATO DELL’AFASIA, LA DEMENZA FRONTOTEMPORALE CHE HA COLPITO L'ATTORE AMERICANO: “È UNA MALATTIA CHE COLPISCE UN’INTERA FAMIGLIA. ERA IMPORTANTE FAR SAPERE ALLE NOSTRE FIGLIE DI COSA SI TRATTA PERCHÉ NON VOGLIO CI SIANO PREGIUDIZI O VERGOGNA…” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Silvia Rocchi per www.rainews.it

Emma Heming Willis con il marito Bruce Willis

"Non sappiamo se sia cosciente della sua malattia", così Emma Heming Willis, la moglie di Bruce Willis, facendo riferimento alla lotta che il marito sta affrontando contro la demenza frontotemporale. Heming Willis è intervenuta durante una recente apparizione nello show americano "Today", nel corso della Settimana mondiale di sensibilizzazione sulla demenza frontotemporale, condividendo le difficoltà che lei e la sua famiglia stanno vivendo a causa di questa terribile malattia.

“Quello che sto imparando- dice Heming Willis modella di 45 anni- è che la demenza è difficile, ed è dura per la persona che riceve la diagnosi e anche per la famiglia. E non è diverso per Bruce, per me o per le nostre famiglie”, ha rivelato la moglie di Bruce Willis.

compleanno di bruce willis 3

“Quando dicono che questa è una malattia che colpisce un’intera famiglia lo è realmente. Siamo davvero onesti e aperti, e la cosa più importante era, per noi, dire cosa era la malattia, spiegare cosa è, perché quando sai che tipo di malattia si tratti da un punto di vista medico, tutto ha un senso. Era importante far sapere alle nostre figlie di cosa si tratta perché non voglio ci siano pregiudizi o vergogna legati alla diagnosi del loro padre o a qualsiasi forma di demenza“.

L'attore si è ritirato nel 2022 dopo l'annuncio di soffrire di afasia, un disturbo del linguaggio. La conferma della demenza di cui soffre, che colpisce il lobo frontale del cervello e provoca alterazioni del comportamento, oltre a disturbi della parola, è arrivata nel febbraio di quest'anno.

emma heming willis bruce willis

Accanto a lui amici e l’ex moglie Demi Moore, coppia d’oro di Hollywood per 11 anni. Nonostante la diagnosi, "cose belle" hanno continuato ad accadere nelle loro vite e ha assicurato che Willis vorrebbe che sia lei che le sue figlie potessero continuare a godersi la "gioia della vita". […]

