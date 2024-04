“NON SAREI MAI ENTRATO A ROZZANO CON LA PORSCHE O COL ROLEX” - BIAGIO ANTONACCI LANCIA UNA STILETTATA A FEDEZ: “I MIEI SI SAREBBERO ARRABBIATI SE MI AVESSERO VISTO GIRARE COSÌ. OGGI NON HANNO SENSI DI COLPA. MA I PIÙ GIOVANI FANNO BENE A MOSTRARE IL LORO SUCCESSO” - ANCHE SE IL CANTANTE NON FA NOMI E COGNOMI, L’OBIETTIVO DEI SUOI STRALI SEMBRA ESSERE FEDEZ CHE POCHI GIORNI FA È ANDATO A RITIRARE UNA FERRARI ROMA SPIDER, DA 250 MILA EURO, INSIEME AL PADRE...

Federico Garau per ilgiornale.it - Estratti

In occasione del suo ritorno con un nuovo album dopo anni di stop discografico, Biagio Antonacci ha concesso un'intervista a Repubblica per parlare della propria storia e del suo rapporto con la musica; non sono però mancati anche degli interventi sull'attualità, e uno di questi è sembrato proprio virare su Fedez, attualmente sotto ai riflettori per la sua rottura con la moglie Chiara Ferragni.

Neppure troppo velata la frecciata che Antonacci ha rivolto al rapper, che al momento si trova a Miami insieme ai genitori e ai figli Leone e Vittoria. Antonacci ha spiegato di condividere con Fedez le origini da Rozzano, zona periferica di Milano non proprio semplice per via delle sue problematiche.

"A certi posti resti legato perché c'è una parte di te che non è mai partita. È rimasta lì a innamorarsi delle fragranze delle anime che incontravi nei cortili. La periferia è un diffusore di sogni. Oggi sono cambiato, sto bene anche fuori da lì. Ma questa ca**o di periferia qualcosa mi ha insegnato", ha ammesso Biagi Antonacci, parlando del quartiere. "Mi sono vergognato di parlarne, l'unico che ho sentito parlare di quel posto è Jonathan Bazzi, l’autore di Febbre. Quando ho letto il suo libro ho pensato ‘questo è quello che avrei dovuto dire io", ha aggiunto.

Poi il chiaro riferimento a Fedez. "Rispetto agli artisti giovani, io non sarei mai entrato a Rozzano con la Porsche o col Rolex, i miei si sarebbero arrabbiati se mi avessero visto girare così. Oggi non hanno sensi di colpa. Ma i più giovani fanno bene a mostrare il loro successo", ha infatti dichiarato. La critica è apparsa molto chiara. Il rapper avrebbe esagerato, ostentando troppo la propria ricchezza e il proprio successo in un zona di Milano molto difficile.

Anche se Antonacci non fa nomi e cognoni, è abbastanza palese che stia parlando di lui. Soltanto pochi giorni fa, infatti, il rapper è andato a ritirare una Ferrari Roma Spider insieme al padre Franco e i due hanno mostrato orgogliosi l'acquisto, che ha un prezzo di partenza di 250 mila euro.

