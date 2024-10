CAFONALISSIMO: NIENTE DI MEGLIO DEI FESTONI DEI FRATELLI DI MEO – IL GENERONE ROMANO VOLA IN TRASFERTA IN GEORGIA. PER LE ELEZIONI? MACCHÉ: PER BISBOCCIARE A SPESE DEI DUE PRODUTTORI DI VINO – L’OCCASIONE ERA GHIOTTA: IL PREMIO “TRE BICCHIERI” AL TAURASI DI FAMIGLIA, E IL NUOVO CALENDARIO, FOTOGRAFATO DA MASSIMO LISTRI – PER I 23 ANNI DEL PARTY ITINERANTE I DI MEO BROS HANNO SCELTO TBILISI, PATRIA DI GRANDI VINI – TRA SERIAL FILLER, PRINCIPI E PRINCIPINI, SIRENETTE E PANTERONE, SPUNTANO ADRIANA SARTOGO, CLAUDIA RUSPOLI, ANTONELLA BORALEVI, JANUARIA PIROMALLO E…

generoso di meo con miranda e medea

Di certo se fossero state elezioni democratiche la gente non sarebbe scesa in piazza.

Coraggiosi i fratelli Roberto e Generoso di Meo per aver scelto una location un po’ borderline. Ma Tbilisi è una città magnifica, con il suo centro storico appresepato su una rupe con i piedi nel fiume.

Un po’ Parigi, si va in bateaux Moche, un po’ Londra con la sua prestigiosa Opera House, un po’ Mosca con le sue bellissime chiese ortodosse, un po’ Austria del Caucaso con il suo paesaggio ondulato, foreste, montagne e laghetti affacciati sul mar Nero. A Tbilisi si va su e giù in funicolare.

claudia ruspoli i fratelli di meo e ambasciatore

E Carramba che Sorpresa gli ospiti sono arrivati tutti in funicolare fino al Mtatsminda Palace in quello stile fiorito degli anni ’20 dominante sulla città. In rosso imperatrice e corona Adriana Sartogo, Claudia Ruspoli e Antonella Boralevi si muovevano come regine in mezzo a tante cortigiane.

Chi sirena, chi pantera: Elena von Hessen principessa reale vera, Rossella Gilli, Stella Leonetti. Il filosofo e Principe Luca Pignatelli si era ispirato a re Davide IV e Margareta, bellissima, 5 ore di trucco, si era fatta tatuare sul corpo, a mo’ di versetti satanici, il prologo in georgiano dell’opera di Shota Rustaveli, il poeta nazionale, l’equivalente del nostro Dante.

principe reale georgiano irakli bagrationi con cristina cicogna, nuvola rossella filli, januaria piromallo

Il dress code é d’ispirazione alla Regina delle Regine Tamara che ha governato nell’undicesimo secolo, pugno di ferro in guanto di velluto, la chiamavano The King. Black the per le istituzioni e per gli amici, lo zoccolo duro che segue Generoso in ogni angolo del pianeta: Giorgio Nocerino, Doriana e Piergiorgio Focas, Nicola Amenta…Starring Miranda e Medea Mirianashivili ( ma a loro basta il cognome), molto glamour, un po’ le Kardashian in salsa georgiana.

Si festeggiano i “Tre Bicchieri”, l’Oscar del vino, del Taurasi di Meo e il calendario fotografato da Massimo Listri, il gigante del click d’autore. E’ la 23esima edizione della formula party itinerante dei Di Meo brothers che sono partiti dalla loro tenuta di caccia borbonica con filari di vigneti in terra irpina per approdare nelle capitali d’Europa: Parigi, Madrid, Londra, Lisbona, Vienna, Mosca, Praga…

januaria piromallo

The day after per respirare un po’ aria di corteo sessantottino bastava incanalarsi nella strada principale nella lunghissima manifestazione sventolante bandiere con le stelline della CE. Praticamente passaggio obbligato per andare all' Opera House: performance stupefacente, meglio di qualsiasi prima al Teatro La Scala, del gruppo piu’ noto dell’Europa dell’Est, “Erisioni”, che sono un po’ Maneskin, un po’ Cinque du Solei, un po’ ballerini da Bolshoi.

La festa é finita, gli amici se ne ne ritornano a casa, si vota, e, eccolo oggi il comunicato stitico/diplomatico di Ursulona: "Da molti anni ormai, il popolo della Georgia lotta e si batte per la democrazia. Hanno il diritto di sapere cosa è successo questo fine settimana. Hanno il diritto di vedere che le irregolarità elettorali siano indagate in modo rapido, trasparente…”

ballo dei fratelli di meo a tbilisi in georgia biliana nikitovic massimo listri con i fratelli di meo ballo dei fratelli di meo a tbilisi in georgia principe luca pignatelli e margareta federico pavoncelli e olga pediconi ballo dei fratelli di meo a tbilisi in georgia generoso e roberto di meo con miranda e medea ballo dei fratelli di meo a tbilisi in georgia. antonella boralevi guido ciompi adriana sartogo, fabrizio di luggo con michelle e generoso di meo