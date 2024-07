11 lug 2024 08:27

“OGGI PIACCIONO I MOSTRI, SE LO FOSSI VI PIACEREI” – IL DELIRIO DI MORGAN, A PROCESSO PER MALTRATTAMENTI E STALKING NEI CONFRONTI DELLA EX FIDANZATA ANGELICA SCHIATTI E SCARICATO DA WARNER E RAI: "BESTIE, MISANTROPI UNTORI E BOIA STIANO DA PARTE DI STARFUCKERS E MAFIOSI, ESSERI UMANI E ANGELI STIANO CON ME" (FATEJE L'ANTIDOPING!) - POI, AL TERMINE DEL POST, PARLA DI “MENZOGNA, TRADIMENTO, RICATTO” – IL MESSAGGIO SCRITTO DAL CANTANTE A CALCUTTA, FIDANZATO DELLA SCHIATTI: “PICCOLA MERDINA SECCA. QUANDO IL TUO PICCOLO CAZZO NON VERRÀ PIÙ SUCCHIATO DALLA MIA DONNA, TE LO METTERÀ IN CULO UN NEGRO GIGANTE”