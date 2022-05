17 mag 2022 19:43

“PERO' IL GOSSIP ESISTE, ECCOME” - IL NUOVO LIBRO DI FILIPPO CECCARELLI: ‘’IL VERO E DECISIVO CONTRIBUTO OPERATIVO E PER CERTI VERSI LA LEGITTIMAZIONE DI UN GENERE CHE SI RITENEVA INFERIORE, SE NON SPREGEVOLE, SI DEVE A UN PERSONAGGIO PIU? DI TANTI ALL’ALTEZZA DEI TEMPI COME ROBERTO D’AGOSTINO. NON A CASO LO STESSO GIORNALISTA CHE INTUI? LE NOVITA? E ANCHE LO SPASSO DELLA VICENDA DI MARK CALTAGIRONE RIVELO? IL NUOVO PESO DELL’INESISTENTE SULL’ESISTENTE – COSA, OCCORRE RICONOSCERLO, NON DA POCO - SENZA DAGOSPIA, IN QUESTO TEMPO SUDICIO E SFARZOSO, HO LA NETTA IMPRESSIONE CHE LE GIORNATE DI TANTI SAREBBERO STATE PIU? TRISTI, GRIGIE E NOIOSE”