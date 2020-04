“AL POSTO DEI CAPEZZOLI C'HA DU CHIODI. BELLI…” – LA CANALIS MEGLIO DELLA RAQUEL WELCH DESCRITTA DA MANUEL FANTONI IN ‘BOROTALCO’ - LA FOTO DELLA EX VELINA MENTRE CAMMINA SUL BALCONE DI CASA IN MUTANDE NERE E CON UNA CAMICIA TRASPARENTE SENZA REGGISENO FA IL BOTTO SU INSTAGRAM – I PIPPAROLI DI INSTAGRAM HANNO LE VISIONI: “UN DISEGNO DI MANARA. WOW” - FOTO DA URLO+VIDEO

Manuel Fantoni su Raquel Welch: 'du chiodi'

Da "Libero quotidiano"

elisabetta canalis

È in quarantena nella sua bella casa di Los Angeles, Elisabetta Canalis. Ma a guardare gli scatti che pubblica sui social non si annoia affatto (e tiene in buona compagnia migliaia di followers che la swguono). Eccola mentre cammina sul balcone di casa in mutande nere e una camicia trasparente senza reggiseno. La camicia è slacciata e e lei, per timore che si apra troppo, la ferma con le mani. L' effetto è molto seducente. In pratica si vede tutto il seno. L' ex velina mora, che da anni vive negli Stati Uniti, pubblica spesso foto della sua vita quotidiana, soprattutto momenti dei suoi intensi allentamenti che le permettono di mantenere un fisico tonico.

elisabetta canalis 46 elisabetta canalis 45 elisabetta canalis 44 elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis

elisabetta canalis 1 elisabetta canalis elisabetta canalis melissa satta giulia michelini elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis 8 elisabetta canalis elisabetta canalis 9 elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis e maddalena corvaglia 1 elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis canalis elisabetta canalis elisabetta canalis elisabetta canalis topless alla milano fashion week ELISABETTA CANALIS elisabetta canalis ELISABETTA CANALIS