NON PER FARE DOMANDE MA PER 'ESSERE COINVOLTI' NEL DIBATTITO POLITICO

Estratto dell'articolo di Alessandro Sallusti per “Libero quotidiano”

Le mani giunte che si agitano su e giù come quelle della professora che sta redarguendo gli alunni, il tono altrettanto dottorale «qui forse non ci siamo capiti», poi quel «voi avete la responsabilità di farla questa legge caz..». Sì, Lucia Annunziata ha detto proprio così, caz.., rimproverando durante la sua trasmissione “Mezz’ora in più” niente di meno che un ministro della repubblica, la ministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari opportunità Eugenia Maria Roccella che con un sorriso le ha replicato: «Vedo che lei si coinvolge».

Già, è proprio così, abbiamo i conduttori del servizio pubblico pagati, nel caso assai bene, non per fare domande ma per «essere coinvolti» nel dibattito politico, in questo caso la discussione in corso sui modi del riconoscimento anagrafico dei figli di coppie omosessuali, tema delicato perché se non maneggiato con cura può diventare il grimaldello per il riconoscimento di fatto della pratica dell’utero in affitto, pratica fortemente osteggiata dalla maggioranza di Centrodestra in quanto disumana e umiliante per le donne ridotte a incubatrici di figli altrui.

(...)Che poi il problema non è la parolaccia in sé ma il tono inquisitorio e l’arroganza culturale che Lucia Annunziata ben rappresenta, come se il ministro non andasse interpellato bensì inquisito e rieducato. Propaganda, non c’è altro termine per definire questo tipo di informazione fatta di giudizi e pregiudizi.

