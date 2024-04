“IL PROGRAMMA PIÙ SADICO DELL’ANNO È ‘THE REAL HOUSEWIVES DI ROMA’” – ALDO GRASSO AL VELENO SULLA VERSIONE ROMANA DELLA SERIE AMERICANA: “SEI SIGNORE SI IMMOLANO DAVANTI ALLE TELECAMERE PER REGALARCI IL PIÙ GROTTESCO RITRATTO DELL’UPPER CLASS ROMANA. SEMBRANO TUTTE SORELLE DELLA MINISTRA DEL TURISMO. SI AUTODEFINISCONO ‘ICONE’, DICONO FRASI TIPO ‘LA RAFFINATEZZA NON SI COMPRA’ (E SI VEDE). È DIVERTENTE SUO MALGRADO PERCHÉ È UN GRANDIOSO AFFRESCO DI CAFONAGGINE RIMPANNUCCIATA…” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Il cast di The Real Housewives di Roma

Figurarsi se dietro non c’era Fatma Ruffini! Il programma più sadico dell’anno è The Real Housewives di Roma, «il racconto della disinibita quotidianità di sei carismatiche casalinghe romane protagoniste della vita sociale e culturale della capitale, tra feste negli attici del centro storico, amicizie e rivalità negli esclusivi circoli sportivi sulle rive del Tevere e ospiti di sangue blu di griffatissimi vernissage» (Real Time).

[…] Secondo i canoni della rete, penso a Il Castello delle Cerimonie, a L’Atelier delle Meraviglie, a Il Salone delle Meraviglie con Federico Fashion Style, sei signore si immolano davanti alle telecamere per regalarci il più grottesco ritratto dell’upper class romana. Non mi va di nominarle, perché c’è il rischio che siano persone vere e la colpa sia tutta della messinscena.

The Real Housewives di Roma

Ma insomma, una è «esigente ed amante di outfit griffatissimi», un’altra è un medico estetico che ha sposato un nobile, un’altra vive tra Cortina e Porto Rotondo, un’altra «si destreggia tra massaggi rilassanti, ritocchini estetici, boxe e tra sedute dal nutrizionista per misurare il girovita», un’altra è contessa «artista di fama internazionale di origine scandinava» e infine c’è «la più affascinante ed esclusiva Pr di Roma».

Sembrano tutte sorelle della ministra del Turismo. Si autodefiniscono «icone», dicono frasi tipo «la raffinatezza non si compra» (e si vede) o «sopporto tutti ma non i cafoni», usano la parola «top» come fosse il top, escono con cappotti pitonati e borse color oro, leggono libri Adelphi (almeno la copertina). Il programma è divertente suo malgrado perché è un grandioso affresco di cafonaggine rimpannucciata.

E’ un Castello delle cerimonie al contrario, privo della necessaria ironia ma ben fornito di una perfidia che stende le «povere» donne al tappeto di una irredimibile caricatura. Un sapiente montaggio ci regala un carosello di immagini affrante ma non redente dal tempo.

