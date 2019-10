“PROPOSTE OSCENE PER LAVORARE? MAGARI” - DANIELA MARTANI A “LA ZANZARA”: “HO SEMPRE VOLUTO LAVORARE IN TELEVISIONE E NON HO MAI AVUTO UN RUOLO IMPORTANTE, SE TORNASSI INDIETRO, L’AVREI DATA PROPRIO ALLA GRANDISSIMA” - “I CACCIATORI POSSONO CREPARE TUTTI. FOSSI PREMIER VIETEREI AGLI ITALIANI LA CARNE. MERITIAMO L’ESTINZIONE. GLI UNICI CHE DEVONO RIMANERE SONO I VEGANI”

Da “la Zanzara - Radio 24”

Daniela Martani

Proposte oscene per lavorare? Magari, la darei via volentieri. “Se ho mai avuto qualche proposta oscena per lavorare in tv? No, magari me l’avessero fatta. Purtroppo no, sennò stavo da un’altra parte”. La avresti data via senza problemi?: “Ma dipende pure cosa mi offrivano. Io ho sempre voluto lavorare in televisione sin da quando ero piccola. Non ho mai avuto un ruolo importante. Se tornassi indietro, l’avrei data proprio alla grandissima. Figurati. Fare la brava ragazza, quella con i principi, non ci guadagni assolutamente niente”. Ma non è un bel messaggio, dice Parenzo: “Ma chissenefrega. Alla fine bisogna sfruttare tutto quello che uno ha”. Essere vegana è stato un ostacolo per la tua carriera televisiva?: “Sì. Il fatto di essere vegana sicuramente in Italia ti limita moltissimo. Ci sono alcuni artisti italiani molto famosi che non dicono di essere vegetariani o vegani. Jovanotti è vegetariano e non lo sa nessuno, Giorgia uguale. Invece all’estero se sei artista e vegano, sei un grandissimo figo, sei molto più seguito”.

Daniela Martani

Cacciatori. “Dovrei chiedere scusa ai cacciatori? Assolutamente no. Manco morta. Mi vogliono denunciare per diffamazione, e rispondo così: chissenefrega. Non vedo l’ora di andare in tribunale perché voglio portare le prove di quello che fanno loro. Lo schifo che combinano loro. Ammazzano milioni di animali e si ammazzano tra di loro. Sapete quanti cacciatori sono morti finora? Dall’inizio della caccia saranno già morti una quindicina di cacciatori”. Hai detto che vuoi tagliare le gomme delle macchine ai cacciatori: “No, non è che io le voglio tagliare, però ci sono gruppi organizzati di animalisti che vanno a tagliare le gomme ai cacciatori. E fanno benissimo. Sono d’accordo. Atti di violenza? Macchè atti di violenza. Atto di violenza è che tu non puoi andare a farti una passeggiata in un bosco senza aver paura di esser colpito da un colpo”

Daniela Martani

Carnivori. “Tutti questi fighi che dicono orgogliosi di mangiare la carne, voglio vedere quanti tra loro avrebbero il coraggio di ucciderlo, l’animale. Quanti di loro se avessero un coltello in mano avrebbero poi il coraggio di uccidere. Siete tutti ipocriti. Se l’animale non riuscite ad ammazzarvelo da soli, non dovete neanche mangiarlo. Perché io sono capace di andarmi a prendere una mela o sbucciarmi la banana. Se lo ammazzino l’animale, lo devono ammazzare”. “Basta con la carne – dice ancora – perché gli allevamenti intensivi stanno distruggendo il pianeta. Andatevi a documentare, altrimenti qua facciamo tutti una brutta fine”.

DANIELA MARTANI

Fossi premier vieterei di mangiare la carne. Se diventassi Presidente del Consiglio, elimineresti subito la carne?: “Subito. Proibirei di mangiare la carne e gli allevamenti intensivi, subito”. Che ne facciamo dei macellatori?: “Si convertano e vendano le zucchine. La caccia anche va abolita subito”. Dei cacciatori che facciamo, in galera?: “Per me possono tutti crepare”. E gli obesi?: “Li metterei a dieta obbligatoria”.

DANIELA MARTANI

Essere umano peggio degli animali. “L’essere umano è peggio degli animali, assolutamente”. Meritiamo l’estinzione?: “Non tutti, ma la maggior parte sì. Se l’essere umano scomparisse sarebbe meglio. Gli unici che devono rimanere sul pianeta sono i vegani. Punto e basta. Gli altri se ne possono anche andare affan…”.

fulvio abbate daniela martani foto di bacco daniela martani protesta peta a pamplona daniela martani daniela martani con ariel DANIELA MARTANI daniela martani daniela martani DANIELA MARTANI 2 daniela martani 1 daniela martani e dario daniela martani 2 daniela martani 3 daniela martani DANIELA MARTANI DANIELA MARTANI Daniela Martani