Estratto dell’articolo di Mauro Manzin per il Piccolo

fassino intervista a il piccolo

Non crede Piero Fassino, presidente della commissione al Consiglio d’Europa che monitora lo stato di diritto e la democrazia nei 47 Paesi membri, che Putin userà armi nucleari. Un bluff dello zar russo nella partita a poker chiamata Ucraina. Quelle che invece faranno molto male a Mosca e, secondo Fassino, immediatamente sono le sanzioni internazionali al punto che qualche oligarca del cerchio magico di Putin sta già bofonchiando dissenso…

E’ proprio sicuro che lo zar non farà girare la sua chiave militare?

No, non credo che convenga, in primis, proprio a Putin: il mondo si può distruggere una volta sola. È questo che vuole? Non penso

putin fassino reazioni web piero fassino meme le profezie di piero fassino meme. le profezie di piero fassino meme le profezie di piero fassino meme. le profezie di piero fassino meme 3 le profezie di piero fassino meme. le profezie di piero fassino meme 2 le profezie di piero fassino meme le profezie di piero fassino meme. piero fassino le profezie di piero fassino meme 5 la profezia di piero fassino sull ucraina la profezia di piero fassino sull ucraina le profezie di piero fassino meme.