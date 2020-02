“L’ALTRA VOLTA SONO FINITA IN CLINICA, LA PROSSIMA HO PAURA DI FINIRE PEGGIO” – BARBARA ALBERTI HA DECISO DI RITIRARSI DAL "GRANDE FRATELLO VIP" PERCHÉ NON SOPPORTA PIÙ LO STRESS DEL GIOCO: “NON REGGO EMOTIVAMENTE, NON REGGONO I NERVI. SENTENDOMI VILE E INADEGUATA VORREI LASCIARE ORA CHE ANCORA TUTTO COSÌ BELLO” – POCHE ORE PRIMA DELLA PUNTATA ERA SCOPPIATO IL CASO SULLA BESTEMMIA… VIDEO

Ilaria Costabile per "www.fanpage.it"

La decima puntata del Grande Fratello Vip 4, in onda su Canale 5 lunedì 11 febbraio 2020, si dimostra ricca di avvenimenti inaspettati. Questa puntata, infatti, ha visto due persone abbandonare la casa. Dopo aver già resa nota questa sua necessità in altre occasioni, Barbara Alberti decide di ritirarsi dal reality show, perché ritiene di non poter sopportare ulteriormente lo stress del gioco.

Barbara Alberti vuole andare via

L'aveva già dichiarato più volte e non ha esitato a rimarcare questo suo bisogno, Barbara Alberti ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello. Lo ha comunicato nel corso delle nomination palesi nelle quali era stata inclusa e Alfonso Signorini non ha potuto far altro che accogliere questa richiesta per poterla valutare insieme agli autori del programma.

Già alcune settimane fa la scrittrice aveva dichiarato di non sentirsi adatta ad affrontare questo gioco, troppo complicato, nel quale i sentimenti e gli stati d'animo non sono facili da gestire, sebbene avesse confidato proprio a Signorini che lei stessa era entrata nel reality con un carico di problemi che, sembravano essere spariti.

Barbara Alberti deve lasciare la casa

Il conduttore ha comunicato alla scrittrice che la sua scelta è stata accolta dagli autori e quindi dovrà abbandonare la casa la sera stessa. Barbara Alberti prima di salutare i suoi compagni d'avventura ha voluto ringraziare coloro che le hanno permesso di partecipare al programma: "Vi ringrazio, da casa non lo vedono, ma c'è un grande lavoro dietro, siamo stati coccolati come neonati, ma io non reggo più lo stress di questo gioco, sono finita in clinica, se continuo chissà dove vado. Grazie davvero e spero che mi accettiate in studio".

2. Grande Fratello Vip: Barbara Alberti bestemmia, poi si copre la bocca

Da "www.fanpage.it"

I concorrenti del Grande Fratello Vip, ormai, non si contengono più dinanzi alle telecamere, come è accaduto qualche ora fa anche a Barbara Alberti. La scrittrice, impegnata a raccontare un aneddoto, si è lasciata scappare una bestemmia che, in altre occasioni, è stata determinante per il prosieguo della permanenza al reality di Canale 5.

Barbara Alberti e la bestemmia

Più volte ci è capitato di sentire Barbara Alberti piuttosto concitata nel raccontare alcuni episodi della sua vita ricca di avvenimenti interessanti, o intenta in un'accesa discussione con uno dei suoi compagni d'avventura e in alcune occasioni è capitato che la concorrente potesse utilizzare un linguaggio meno forbito per solito, facendosi scappare qualche parolaccia.

Fin qui, nulla da replicare, ma qualche ora fa l'opinionista si è lasciata sfuggire qualcosa di un po' più pesante del solito. Ricordando un aneddoto e riportando le parole della persona protagonista della vicenda è stata pronunciata una bestemmia. Resasi conto del gesto l'Alberti si sarebbe immediatamente coperta la bocca, proprio a sottolineare il fatto di aver detto qualcosa di troppo.

L'eliminazione di altri concorrenti. In altre occasioni, proprio come successe in una delle prime edizioni del Grande Fratello Vip, uno dei concorrenti fu eliminato dalla casa.

