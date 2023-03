26 mar 2023 08:50

“LO SA QUANTO COSTA UN UTERO IN AFFITTO A MILANO? 700 EURO PER 15 METRI QUADRI DI UTERO” – MAURIZIO CROZZA IMITA UN MATTEO SALVINI CHE SBRAITA CONTRO LA MATERNITÀ SURROGATA: “POSSO IO FAR NASCERE UN BAMBINO IN UN UTERO AL SECONDO PIANO SENZA ASCENSORE? SENZA PORTINERIA? E QUINDI NON LO DICE LA RELIGIONE, LO DICE IL CATASTO. LA SINISTRA CHE VUOLE L’UTERO IN AFFITTO, LO SA CHE TUTTI GLI UTERI SONO AFFITTATI CON AIRBNB E NON CE NE SONO PIÙ PER GLI STUDENTI ITALIANI…”