PAMELA PRATI A BELVE: SE DAGOSPIA NON AVESSE RIVELATO LA VERITÀ, MAGARI NON SAREI QUI

Anticipazione da “Belve”

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, il venerdì alle 22.55 su Raidue, con un ciclo di dieci puntate dedicate a donne indomabili, ambiziose, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare. Intervistate con lo stile diretto, graffiante e senza fronzoli della giornalista che fa emergere luci ed ombre delle sue ospiti

Pamela Prati, intervistata senza filtri a Belve svela a Francesca Fagnani alcuni clamorosi e inediti particolari sulla sua vicenda pubblica e privata. Gli inizi “sexy”, i film erotici, gli anni gloriosi del Bagaglino e poi quelli neri dell’isolamento dopo la vicenda di Mark Caltagirone a proposito del quale Francesca Fagnani le chiede: “Se il sito Dagospia non avesse rivelato tutta la verità, come sarebbe finita?”.

“Non lo so, magari non sarei qui...” risponde la Prati. “Ma quel matrimonio ci sarebbe stato? Con un poveretto a far finta di essere Mark Caltagirone?”, incalza la giornalista. E a quel punto la rivelazione shock dell’ex primadonna del Bagaglino: “Non lo so, invece lei si deve domandare chissà se potevo essere ancora qui e potevo respirare”.

La Fagnani insiste: “mi sta dicendo che ha rischiato la vita?”: “Sì” risponde la Prati ammettendo di aver mentito perché costretta. Pamela Prati poi rispondendo alla conduttrice che le chiede come mai non è più ospite nei programmi Mediaset sgancia un’altra bomba, “sono in causa con Mediaset e con colei che ha divulgato delle cose bruttissime sulla mia persona”. Cioè? “Barbara D’Urso”

