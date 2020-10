Da www.ilmessaggero.it

elisabetta gregoraci replica a flavio briatore 1

Elisabetta Gregoraci durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip, ha la possibilità di leggere alcuni pezzi dell'intervista che l'ex marito Flavio Briatore ha concesso a Il Fatto Quotidiano. La Gregoraci non si è fatta intimidire e al termine della clip si è lasciata sfuggire: «Io sono stata zitta, ma ora vomito tutto». Elisabetta ha voluto rivedere ogni signola dichiarazione e ha ribattuto punto per punto all'intervista dell'ex marito: «Quando io e Flavio Briatore ci siamo lasciati non ho mai preteso le sue cose, come la casa in Sardegna o a Montecarlo. Anzi, io ho diritto a 15 giorni di vacanza con mio figlio e invece di andare in albergo ha risparmiato anche dei soldi visto che siamo stati in Sardegna».

briatore e gregoraci

Sul mantenimento: «Subito dopo la mia separazione uscirono notizie non vere, io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore, e tutte le volte che lui si arrabbiava sono andata dritta per la mia strada. Mi dispiace questa intervista perchè in tutti questi anni io sono stata zitta e non ho mai detto niente contro di lui. Fosse anche andare a tagliare i nastri io non mi vergogno, come vedi parte sempre tutto da lui. Signori si nasce non si diventa».

