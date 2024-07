11 lug 2024 15:30

“STAVOLTA HA ESAGERATO, LA MISURA È COLMA" - RAINEWS24 IN RIVOLTA CONTRO PAOLO PETRECCA SOTTO ACCUSA PER AVER DEDICATO L’APERTURA DEL TG AL FESTIVAL DI POMEZIA IN CUI SI ESIBIVA LA COMPAGNA E NON ALLE ELEZIONI FRANCESI – UN GIORNALISTA AVREBBE UN AUDIO IN CUI IL DIRETTORE DICE: “TANTO AGLI ITALIANI DELLE ELEZIONI FRANCESI NON FREGA NULLA”. LUI SMENTISCE – DOPO L’ESPOSTO DI PETRECCA CONTRO IL CDR, LA SITUAZIONE E’ PRECIPITATA - LA REDAZIONE È UNA POLVERIERA. E PARTONO I SILURI: “PETRECCA QUANDO ERA CAPO DEL POLITICO DI RAINEWS LO CHIAMAVANO GROVIERA, PER TUTTI I BUCHI CHE CI FACEVA PRENDERE”