“TI TIRO UNO SCHIAFFO” - LA VINCITRICE DEL “GF 3” FLORIANA SECONDI SBROCCA DALLA D’URSO DI FRONTE ALL’EX DANIELE POMPILI, CHE AVREBBE DIFFUSO SUE FOTO HOT SENZA CONSENSO: “DEVI CAPIRE DI AVERE FATTO UNA COSA SCHIFOSA” - LUI SI SCUSA E RILANCIA: “HA DETTO CHE SONO OMOSESSUALE, CI SONO SFUMATURE, SI PUÒ ESSERE ANCHE BISESSUALE. SO DI AVERLA AMATA, MA LEI…” - VIDEO

VIDEO: IL FACCIA A FACCIA TRA FLORIANA SECONDI E DANIELE POMPILI A "DOMENICA LIVE"

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/domenicalive/floriana-e-daniele-il-faccia-a-faccia_F310001101012C03

Francesco Fredella per www.liberoquotidiano.it

Carte bollate e avvocati. Ma adesso si volta pagina: Daniele Pompili chiede scusa all’ex gieffina Floriana Secondi. Tra loro c’è stata una relazione lampo diversi anni fa poi è scoppiata una vera e propria guerra. Che potrebbe consumarsi nelle aule di tribunale.

Floriana lo accusa di aver usato presunte foto hot senza il suo consenso. Lui nega e manda al mittente le accuse. Ma in studio a Domenica live avviene il tanto atteso faccia a faccia. Sale la tensione. "Ti tiro uno schiaffo", tuona Floriana appena lo sente parlare. La D'Urso interviene calmandola e facendola ragionare.

A due passi da lei c'è Pompili, quel ragazzo romano con il quale c'è un rapporto tesissimo da troppo tempo. Sulla questione delle foto interviene anche la padrona di casa, che riprende Pompili dicendo: "Devi capire di avere fatto una cosa schifosa". Ma proprio in studio a Domenica live avviene il colpo di scena: Daniele chiede scusa. Lo fa pubblicamente, ma Floriana non vuole accettare assolutamente quelle scuse. L'ex gieffina sostiene che Pompili, nel periodo della loro frequentazione, le abbia raccontato cose false sul suo conto.

Lui replica: "Non le ho mai detto cose false su di me, è chiaro che se mi vedi arrivare con una certa vettura puoi farti l'idea di un certo tenore di vita, ma a questo punto mi chiedo: quindi non stava con me perché mi voleva bene? Ha detto che sono omosessuale, ci sono sfumature, si può essere anche bisessuali".

Poi cerca di raddrizzare il tiro, come era già avvenuto qualche settimana fa quando in discoteca si avvicinò a Floriana per cercare di parlare e chiarire. Riposta negativa dall'ex gieffina. Due di picche anche in studio. Così, Daniele ci riprova in diretta tv dalla D'Urso e tenta la carta delle scuse plateali. "Le chiedo scusa, come mamma, ma le sue sono accuse grandi. Ha parlato della mia sessualità, esiste anche la bisessualità.

Sono stato con lei non una volta sola. So di aver creato questo casino, lei ha firmato la liberatoria per quelle foto. So di averla amata, io lo so. Non può dire che non siamo stati fidanzati... Se lei sta sentendo è giusto che dica la verità. Se non mi ha mai amato, è un altro fattore. Le chiedo scusa ma mi aspetto anche le sue... Io con lei ci sono stato 4 anni, abbiamo avuto un rapporto leggero, ma un anno sicuro", assicura Pompili.

