Da “Un Giorno da Pecora” – Rai Radio1

Manuela Moreno, giornalista e conduttrice di Tg2 Post, oggi si è raccontata a Un Giorno da Pecora, dove è stata ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. In passato, prima di diventare giornalista e volto noto della tv, lei ha fatto moltissimi lavori. “E’ vero. Ad esempio ho ballato sui pattini al Piper (storica discoteca romana, ndr), mi pagavano 50mila lire a serata e con quei soldi riuscì a comprarmi una Vespa.

Poi ho fatto la comparsa a Cinecittà per guadagnare qualcosa ed esser indipendente dalla famiglia. Partecipai a quel film d’autore che fu ‘Sposerò Simon Le Bon’, nel quale interpretavo una delle sue fan…” Oggi è il volto del Tg2 Post e la sua frase ‘non mettetevi troppo comodi’, che apre ogni puntata, è diventata un cult.

“Su Instagram mi hanno scritto tantissimi bambini che imitano i miei movimenti e ripetono quella frase, ‘non mettetevi troppo comodi’”. Uno degli aspetti più caratteristici del look che sfoggia ogni sera è rappresentato dalle sue scarpe coi tacchi. “C’è chi mi chiama Imelda Marcos perché ne ho tantissime, almeno un centinaio. E in onda vado molto spesso col tacco 12”.

I fan sui social le chiedono anche le foto dei piedi? “Si, c’è chi lo fa ma io neanche gli rispondo”. E poi c’è chi, come Dagospia ed il Foglio, ha sottolineato i suoi completi in latex quasi fetish… “Era un vestito di eco pelle, che in effetti con le luci sembrava di latex, ma è successo ogni tanto, metto tutti vestiti miei”.

Attualmente è fidanzata? “No, sono single”. Ed è mai stata fidanzata con un politico? “No, sono stata con tante ‘categorie’ ma quella del politico mai. Non essendo mai stata sposata ho avuto molti fidanzati”. Chi è il politico più bello? “Forse Pierferdinando Casini, che è anche molto affascinante e simpatico”. Sui social alcuni la chiamano ‘the body’. Come mai? “Perché una volta partecipai al programma ‘Notti sul Ghiaccio’ con Milly Carlucci, e per due mesi feci solo palestra e pattinaggio. Mi era venuto un fisico pazzesco”.

Si dice che nella prossima stagione lei potrebbe condurre ‘Agora’ su Rai3. Lei cosa può dirci a riguardo? “L’ho letto, a me non hanno detto niente però - ha spiegato la giornalista a Un Giorno da Pecora - ma vi giuro che non me lo ha mai chiesto nessuno. Io però sono sempre pronta alle sfide, non sono proprio una che ama svegliarsi presto la mattina, di solito mi sveglio alle 8.30”.

