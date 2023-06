“WOODY ALLEN MANGIAVA GLI SPAGHETTI ALLE VONGOLE CON IL CAPPUCCINO. E POI È UNO STRONZO” – I RICORDI STRACULT DI MAURIZIO MASTINO, TITOLARE DELLO STORICO STABILIMENTO E RISTORANTE DI FREGENE: “CI SONO VENUTI TUTTI. DA FELLINI A GASSMAN, PASSANDO PER VOLONTÉ. VENIVA SORAYA, SI METTEVA SEMPRE IN UN TAVOLO IN FONDO. ALAIN DELON GIOCAVA A CALCIO SULLA SPIAGGIA. KLAUS KINSKI CHE TIRAVA I RESTI DEL CIBO AI PAPARAZZI. MA IL MIO PREFERITO ERA FLAIANO. LO ABBIAMO PORTATO NOI ALL’OSPEDALE IL GIORNO IN CUI È MORTO…

Estratto dell’articolo di Maria Elena Vincenzi per “la Repubblica – ed. Roma”

maurizio mastino

«Questo stabilimento lo abbiamo letteralmente costruito con le nostre mani, la sera veniva un amico di papà che faceva il carpentiere e ci dava le dritte su come fare. Così anche la strada per arrivarci: l’abbiamo fatta con le alghe.

Era la spiaggia proprio di fronte a casa nostra, ci tenevamo le barche prima che nel 1955 papà ottenesse la concessione, pensi che l’abbiamo bonificata tutta noi: era piena di bombe. Lui voleva un altro tratto di costa, più avanti, ma glielo hanno soffiato e così è andato a Roma a protestare. Ha preso l’ammiraglio per il cravattino. Avrebbero dovuto arrestarlo. E invece… Due anni dopo è arrivata la concessione. Ed è iniziata la nostra storia».

Maurizio Mastino ha 77 anni. Suo padre Ignazio, prima di morire, lo ha indicato come delfino tra i suoi 10 figli. E oggi qui, in questo storico stabilimento e ristorante di Fregene, tutti lo chiamano “Highlander” o, più semplicemente, “zio”. È lui a mandare avanti tutto, affiancato, ormai, dalla terza generazione. Suo fratello Renato, memoria storica di questo posto, è in pensione e viene solo a salutare.

ristorante mastino fregene

[…] Quanto pagate per la concessione?

«Per tanti anni abbiamo pagato circa 40 mila euro, da qualche anno, a seguito di una sentenza, molto meno. […] paghiamo quanto ci viene chiesto. E lo paghiamo da 60 anni, regolarmente. Abbiamo continui controlli, ci prendiamo cura di questo posto come se fosse casa nostra. Anzi, lo è. Io alla mattina il caffè non lo prendo a casa, lo prendo qui».

Avete pensato a cosa farete se la proroga non dovesse essere concessa?

maurizio mastino qualche anno fa

«Io forse manco sono tanto triste. Ormai la mia vita l’ho fatta. Ma non lo trovo giusto. Per me, per la mia famiglia, per quello che abbiamo dato a questo posto e a Fregene. Mi chiedo perché il presidente Mattarella si sia interessato a questa vicenda e chi lo abbia informato. Ho il dubbio che non sappia bene comefunzionano le cose negli stabilimenti. Dopodiché se proprio ce ne dobbiamo andare, lo faremo con dignità».

giulietta masina e federico fellini a fregene

[…] Da quanto è aperto Mastino?

«L’inaugurazione fu nel 1961. Pensi che per costruire la struttura ci aiutava tutto il paese e non solo. A pompare l’acqua veniva Giuliano Gemma che così si faceva i muscoli».

Di personaggi famosi se ne sono seduti tanti qui.

«Il mio preferito era Flaiano. Era uno di famiglia. Lo abbiamo portato noi all’ospedale il giorno in cui è morto. Poi veniva Moravia con quel suo cane odioso. Noi avevamo un gabbiano che stava sempre qua, si chiamava Filippo. Beccava il cane di Moravia in continuazione.

fellini flaiano

Ci sono venuti tutti. Da Fellini a Gassman, passando per Gian Maria Volonté. Veniva Soraya, si metteva sempre in un tavolo in fondo. Quando la gente, finito di mangiare si alzava e si accorgeva che c’era lei, tornava a sedersi. Alain Delon giocava a calcio sulla spiaggia: qui un tempo si faceva notte […] Ricordo Klaus Kinski che tirava i resti del cibo ai paparazzi. Ma gli avanzi eh, la roba buona se la mangiava lui».

[…] C’è qualcuno che non le è piaciuto?

«Woody Allen. Mangiava gli spaghetti alle vongole con il cappuccino. E poi è uno stronzo, si può dire?».

WOODY ALLEN AL MARE dacia maraini e alberto moravia a fregene 6 la principessa soraya esfandiary bakhtiary e alberto sordi roma 1965 ph barillari 6 la principessa soraya esfandiary bakhtiary e alberto sordi roma 1965 ph barillari maurizio mastino mastino fregne mastino fregene lillo mastino ristorante mastino fregene ristorante mastino fregene marcello mastroianni e federico fellini a fregene