LET’S TWEET AGAIN, “VATICAN FERRAGNEZ” EDITION! – “IO NON VOGLIO FARE LA ROMPICOGLIONI MA MI STA SUL CAZZO CHE LORO POSSONO FARE LE FOTO DELLA CAPPELLA SISTINA E IO POVERA SCEMA CHE VUOLE VIVERE DI ARTE DEVE SENTIRSI DIRE “NO PHOTO PLEASE” – “HATERS SMERDATI ANCHE OGGI VISTO CHE BASTA PRENOTARE UNA VISITA PRIVATA PER FARE LE FOTO” – VIDEO

CHIARA FERRAGNI MEJO DEL PAPA APRE LA PORTA DELLA CAPPELLA SISTINA

Fedez@Fedez

Ma perché trovare sempre un pretesto per fare polemica su tutto? Non capisco davvero.

Fedez@Fedez

Le foto alla cappella Sistina le può fare chiunque prenotando una visita privata. Prima di indignarsi sarebbe meglio informarsi

@federica_frisco

The Carters at Louvre is for boys. The Ferragnez at Cappella Sistina is for men.

@ChiaraFerragni

@Fedez

nicol@mrsholywater

Ora iniziano le polemiche sulle foto nella Cappella Sistina come se prima di oggi non avessero mai fatto tour privati dove si potevano fare foto, ovviamente la Ferragni sola e unica nel vostro mondo fatato.

Chiara@chiarasg_

Pazzesco che ci sia stata più indignazione per i Ferragnez che visitano la Cappella Sistina o per Sergio che dimentica le parole piuttosto che per Salvini che mangia ciliegie mentre Zaia parla di una strage di neonati o per i gilet arancioni, davvero siete sempre dei campioni

@shockthegalgo

Per fortuna abbiamo i Ferragnez a fare pubblicità alla Cappella Sistina, altrimenti chi se lo filava quest’affreschetto di seconda fascia

Libero stato di Cancelleria@ShakeItOff_Xx

Ma la gente ha davvero bisogno di vedere Chiara Ferragni che si fa le foto dentro la Cappella Sistina per invogliarsi ad andarci? Siamo messi così male?

giada ?? ‏vs maturità@iamgiada_

Io non voglio fare la rompicoglioni ma mi sta sul cazzo che Chiara Ferragni e Fedez possono fare le foto della Cappella Sistina e io povera scema che vuole vivere di arte deve sentirsi dire “no photo please”.

@framiriello

Immaginate essere Michelangelo Buonarroti mentre disegna l'Adamo sulla Cappella Sistina sentirsi dire che ha bisogno di Fedez e della Ferragni per sponsorizzare la sua opera

~emm~@EmmaBorsoi

Io alla cappella sistina: no foto, no video sicurezza ovunque I ferragnez: foto di coppia, foto da soli, foto a ogni singola parete

Guido Marchello #(s)empatico@guidomarchello

Non mi stupisco che Fedez e Ferragni abbiano pagato per un private tour nella Cappella Sistina con tanto di foto sui social. Nulla di male ma è un classico dei cafoni arricchiti. Sono però esterrefatto che il Vaticano si presti a questa pagliacciata per due soldi in più.

meadesign.agency@meadesign_

"I Ferragnez hanno potuto fare le foto nella Cappella Sistina perché hanno il big money" no, perché gli fanno una pubblicità gigantesca e in un momento dove il turismo è quasi allo 0%, questo potrebbe aiutare.

Fed_sp@sp_fed

Ci vogliono davvero i Ferragnez per pubblicizzare la CAPPELLA SISTINA? Ma a che punto siamo arrivati

ils@honxsunflower

La Cappella Sistina non ha bisogno della pubblicità di Chiara Ferragni eppure molte persone non sapevano nemmeno che esistessero dei tour di 3 ore che costano 90 euro per visitarla e SCATTARE FOTO. Due domandine me le farei.

Alessandra@aleblueskyeyes

Oggi grazie a #fedez e alla Ferragni in molti hanno scoperto la bellezza della Cappella Sistina, visto le foto, visitato il sito dei musei vaticani e magari gli è anche venuta voglia di vederla dal vivo. Il resto sono polemiche ridicole. #ferragnez

Barbara Jatta

Fino alla fine.@JUandRAFA

Haters dei Ferragnez smerdati anche oggi visto che basta prenotare una visita privata per fare le foto alle Cappella Sistina, e quindi no incredibile non è un loro privilegio perché famosi

