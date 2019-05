LET’S TWEET AGAIN! – VERISSIMO EDITION! – PAMELA PRATI, OSPITE DI SILVIA TOFFANIN PER PARLARE DEL FINTO MATRIMONIO, SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI E SCATENA I SOCIAL: “SE ESISTE UNA SERIE TV PIÙ COINVOLGENTE DELLA STORIA DI PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE, ALZO LE MANI” – “NON È PIÙ SHOW, È PSICHIATRIA. CHIUDIAMO IL SIPARIO” - “L'UNICO ACIDO CHE HANNO TIRATO A PAMELA E ELIANA È QUELLO IALURONICO” – “PRATI: ‘POI TI FACCIO VEDERE ANCHE DI PIÙ". FOTOCA*ZO?”

Andrea Conti‏ @IlContiAndrea

silvia toffanin 1

#Verissimo con i numerosi colpi di scena della Prati con la soap #MoglieeMamma ha raggiunto picchi di 3.120.000 telespettatori e oltre il 25% di share

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

E comunque: la Toffanin con la Prati come la Gruber con Salvini.

Francesco Canino‏ @fraversion

questa intervista al #PamelaPrati è il nostro SuperBowl!

pamela prati a verissimo 4

#Verissimo

Fabione‏ @PerryBoone

Voglio un programma tv 24 ore su 24 che non parli di altro se non di Mark e Pamela.

Fabione‏ @PerryBoone

Se esiste una serie tv più coinvolgente della storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone, alzo le mani.

#VERISSIMO

pamela prati a verissimo 5

Francesco Canino‏ @fraversion

il momento dei momenti di questa intervista per me è questo passaggio. Pamela Prati: “Ma chi è D’Agostino?”

Silvia Toffanin: “E chi sei tu Pamela”.

#Verissimo

ELI‏ @elinwonderIand

Pamela:”Perché dobbiamo credere a Dagostino?”

Silvia:”E perché dobbiamo credere a te?”

SILVIA ASFALTATRICE SERIALE OGGI

#Verissimo

pamela prati e la foto del taroccato mark caltagirone

[Righetto]‏ @Ri_Ghetto

Pamela crediamo a Dagostino perché lui ha portato PROVE e fatti che SMENTISCONO ciò che dici.

Tu, invece, hai solo dato la tua parola e ti sei contraddetta mille volte.

Noi amiamo tutto ciò ma insomma su.

#Verissimo

Carlita's ? ?? ?? ?? ?? ?? ??‏ @scrabionata

No Pamela, non è la tua parola contro quella di D'Agostino perché lui porta prove concrete, al contrario tuo.

#Verissimo

Raf:ael:a‏ @namelessraffa

pamela prati a verissimo 3

PAMELA NON TOCCARE KING D’AGOSTINO.

#PamelaPrati #Verissimo

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Non si sposa per colpa di Dagospia, l'unica inchiesta della storia che poteva essere smentita in tre secondi con documenti veri e reali. E invece... #Verissimo

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

C'è ancora qualcuno che crede a questa storia? Cosa ancora dobbiamo dire e scrivere? È la storia dell'anno, la farsa dell'anno, la truffa del gossip. #Verissimo

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

Comunque non è più show, è psichiatria. Chiudiamo il sipario.

#verissimo

pamela prati a verissimo 1

Francesco Canino‏ @fraversion

l’autodifesa della Prati è la cosa più surreale che abbia mai visto. Meta tv, soap sceneggiata male, periferia della popolarità. L’unico modo uscirne temo sia l’oblio.

#Verissimo

Giacomo‏ @GiacoB

adoro che Pamela aveva deciso di non apparire più in televisione ed è andata a domenica live, domenica in, vieni da me e la prova del cuoco #verissimo

mark caltagirone

Maurinø‏ @ilbrembils86

L'unico acido che hanno tirato a Pamela e Eliana è quello ialuronico #VERISSIMO

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Ovviamente ci sono delle denunce che testimoniano che ad Eliana Michelazzo le hanno lanciato dell'acido, vero?

#Verissimo

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

In Pamela, se avessi trovato dell’acido sotto casa mark lo avrei portato a calci nel culo nello studio di #Verissimo, di Barbara D’Urso e pure all’Albero Azzurro e la Prova del cuoco.

eliana michelazzo 2

Trash Italiano @trash_italiano

MARK CALTAGIRONE DI SPALLE PERCHÉ È TROPPO RICCO E NON HA BISOGNO DI FIRMARE CONTRATTI

Filippo Ghirardi‏ @FilippoGhirardi

PRATI: LUI È MOLTO RICCO.

Detto a una Berlusconi. Ma siete pazzi, tutti.

#verissimo

BITCHYF.IT‏ @BITCHYFit

Il panico negli occhi di Pamela quando la Toffanin le ha chiesto di vedere privatamente una foto di lei e Marco insieme.

#Verissimo

Sir Rodrigo Borgia‏ @RodrigoB_orgia

“Mi fai vedere qui solo a me una foto di mark?” *Pamela deglutisce l’oceano Atlantico*

pamela prati a verissimo 6

#Verissimo

Mats Caltagirone‏ @m_mats_

Prati: "Poi ti faccio vedere anche di più". Fotocazzo?

#Verissimo

domenicopuntop‏ @domenicopuntop

Pamela che scappa , Toffanin che l’aspetta in studio ... telecamere fuori dallo studio ...... Ma cosa cazzo stiamo guardando ??????????? Vooooolooooooooooo

#Verissimo

PAMELA PRATI SU INSTAGRAM DICE DI NON ESSERE SCAPPATA DALLO STUDIO DI VERISSIMO

Matteo Favaro‏ @survivalteo

Maria De Filippi avrebbe lasciato in montaggio tutti quei minuti di attesa in studio in silenzio.

#Verissimo

Drew‏ @AndreaGalastro

Pamela Prati che entra nel camerino di Quarto Grado è SURREALISMO. #Verissimo

contechristino‏ @contechristino

Toffanin- Sei tornata? Ci hai messo un sacco...

Prati - I camerini lo sai quanto sono lontani.

UNA ROBA COSÌ SURREALE NON LA VEDEVO DA LOST.

#Verissimo

pamela prati a verissimo 7

Ragazzo Comune ?‍?‏ @RAGAZZO_COMUNE

Pamela è tornata per paura della penale #Verissimo

VIPeriSSima‏ @Viperissima_

Pamela che, a ogni cosa che dice, si volta verso Eliana come per dirle con gli occhi: "Ho detto giusto?"

pamela prati a verissimo 8

Ridicole.

#Verissimo

BITCHYF.IT‏+ @BITCHYFit

Eliana che coglie la palla al balzo e alla provocazione della Toffanin chiede alla Prati: "Pamela ma non è che Mark ha davvero un'altra famiglia?"

STO VOLANDOOOO #Verissimo

Drew‏ @AndreaGalastro

Michelazzo: Comunque aveva n'abbito sdrepidoso MORTO #Verissimo

DiabolikTV‏ @Gia_Uss90

La frase del giorno è: " Il tempo mi darà ragione" #Verissimo

eliana michelazzo 1

TheFolloWerTv!‏ @TheFolloWerTv

"Non è che all'inizio avete costruito un po' tutto e poi vi è sfuggito di mano...come un treno" Silvia ha perfettamente sintetizzato questa storia #Verissimo

Trash Italiano‏ @trash_italiano

TOFFANIN: MI SENTO PRESA IN GIRO COME È STATA PRESA IN GIRO BARBARA D’URSO

CHOCCATE per identificazione personale‏ @capatesuspigolo

pamela prati silvia toffanin

Barbara che difende Silvia Silvia che difende Barbara

we love a strong female alliance

#Verissimo

Ragazzo Comune ?‍?‏ @RAGAZZO_COMUNE

La Toffanin così incazzata non lo ho mai vista.

#VERISSIMO

Borraccino‏ @borraccino_

Non davo uno sguardo a #Verissimo dal 1996. I miei complimenti alla cazzimma di Silvia Toffanin sul caso Prati-Caltagirone.

lallero‏ @SeeLallero

Punto di svolta per Silvia Toffanin, che carattere. Brava!

#verissimo

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Brava la Toffanin, difende il suo programma e mette in un angolo Prati e Michelazzo.

#Verissimo

pamela prati silvia toffanin

DiabolikTV‏ @Gia_Uss90

La Toffanin la sta mettendo alle strette ed in enorme difficoltà nella scorsa puntata era stata Pamela a prevalere

#Verissimo

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

LA SINISTRA ITALIANA RIPARTA DA SILVIA TOFFANIN

#Verissimo

Caciottaro ?‏ @Caustica_mente

Silvia Toffanin dopo questa puntata prontissima per #temptationislandvip #verissimo #MoglieeMamma

Domenico Marocchi‏ @domenicomarock

pamela prati

Se usa questa cazzimma qui, la Toffanin potrebbe essere un’idea vincente per il #Gfvip

#Verissimo

michela‏ @MillaDibbe

Ma il coraggio di prendere in giro la moglie di Piersilvio? E quando ti invitiamo più, a pagamento!!

#verissimo

Maurizio Kostanzo‏ @MauryKostanzo

Riascoltando, Silvia ha detto a Pamela: “Buona vita, riprenditi anche fisicamente”.

ANCHE. A N C H E = fatti curare.

Mi sento male.

#VERISSIMO

pamela prati eliana michelazzo perricciolo 1144155

CHOCCATE per identificazione personale‏ @capatesuspigolo

E adesso tutti su Mediaset Play e ricominciamo da capo

#Verissimo

BubinoBlog‏ @bubinoblog

Roberta Bruzzone (stamattina a “Storie Italiane”): "occhio che esiste il reato di simulazione di reato, non si gioca con questa roba, Procura di Milano indaga e dimmi se è vero" #PamelaPrati #StorieItaliane

Francesco Canino‏ @fraversion

PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN

l’Italia che si ferma per assistere al gran finale di #MoglieeMamma. #Verissimo

Fran Altomare‏ @FranAltomare

IL MONDO IN QUESTO MOMENTO.

#Verissimo #PamelaPrati #MarkCaltagirone

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

STO URLANDO STO VOLANDO STO MALE L’INTERVISTA DEL SECOLO STO AMANDO TUTTO TUTTOOOOOOOOOOO

#Verissimo

{[(MANUEL)]} (M)‏ @Manuel_Real_Off

TOFFANIN: È TUTTA UNA BARZELLETTA CHE NON FA NEANCHE PIÙ RIDERE!

eliana michelazzo pamela prati

#Verissimo

lauracarcano‏ @lauracarcano

Una che prega di trovare presto un fidanzato nell’elenco del telefono alla lettera C.

#Verissimo

Pamela Prada ?‏ @Rikydesa

Pamela andando a prendere il cellulare in camerino per far vedere la foto a Silvia:

Trash Italiano‏ @trash_italiano

IO AMO LA TV ITALIANA

TheFolloWerTv!‏ @TheFolloWerTv

Una puntata di #Verissimo di METATELEVISIONE... siamo oltre l'avanguardia...

BITCHYF.IT @BITCHYFit

Dopo mezz’ora Pamela Prati è riuscita a trovare una foto di un cinquantenne da far vedere a Silvia Toffanin #Verissimo

eliana michelazzo pamela prati perricciolo

MadameUzz‏ @neodie ì

“Ti sembra che io abbia la faccia da truffatrice?!?” BEH

“Marco Caltagirone esiste te lo giuro su mio padre morto!” MA SE È MORTOOOO #verissimo

gabrieleparpiglia

È in mano tutto a chi di dovere?... ovvero uno sceneggiatore o forse ?... #pamelaprati and Co.

Dico solo una cosa: #tobecontinued—————————————————

Ps volevo taggare #markcaltagirone ma so che citerei un #fake Lo so. Fidatevi. A presto ...

PAMELA PRATI E LA SMENTITA AL RINVIO DEL MATRIMONIO

La #cover fa ridere è un gioco (questo è un gioco) ...

PantaRhei‏ @pantarhei_event

La vita è troppo breve per prendersi sul serio, e troppo lunga per sposarsi per scherzo.. #PantaRheiWedding #Lunedi #PamelaPrati #MarkCaltagirone

