LA LEZIONE DI AL BANO A TUTTI I PUTINIANI D’ITALIA (DA SALVINI A BERLUSCONI) – IL CANTANTE ACCOGLIE UNA FAMIGLIA DI PROFUGHI UCRAINI: "PUTIN HA COMMESSO IL PIU' GRANDE ERRORE DELLA SUA VITA" - DE BORTOLI SU “OGGI”: "IL CANTANTE HA CAMBIATO IDEA E HA ANNULLATO I CONCERTI A MOSCA E A SAN PIETROBURGO. LUI UN PREZZO LO PAGA, VISTA L’IMMENSA POPOLARITÀ DI CUI GODE IN RUSSIA. GLI ALTRI PUTINIANI CHE FANNO FINTA DI NON ESSERLO MAI STATI (SALVINI) OPPURE TIRANO DRITTO RISCOPRENDO LE VIRTÙ DEL SILENZIO (BERLUSCONI), NON PAGHEREBBERO NEMMENO QUELLO"

Ferruccio De Bortoli per Oggi

AL BANO BRINDA CON PUTIN

Grande ammiratore di Putin, Al Bano ha cambiato idea (”Come si fa a non cambiarla davanti a tutto quello che succede?”) e ha annullato i concerti di Mosca e San Pietroburgo.

Il cantante pugliese, nel suo piccolo, una lezione l’ha data a tutti i putiniani d’Italia che fanno finta di non esserlo mai stati (Salvini) oppure tirano dritto riscoprendo le virtù del silenzio (Berlusconi). Lui un prezzo lo paga, vista l’immensa popolarità di cui gode in Russia. Gli altri non pagherebbero nemmeno quello

AL BANO

Da lastampa.it

AL BANO BRINDA CON PUTIN

Nella tenuta di Al Bano Carrisi, a Cellino San Marco, nel Brindisino, da stasera abiteranno tre profughi ucraini, una mamma con la sua bambina e un ragazzo di 17 anni, in fuga dalla guerra. Il cantautore pochi giorni fa ha cancellato i suoi concerti in Russia e ha condannato l'invasione dell'Ucraina, dicendosi deluso da Vladimir Putin di cui è stato «un grande ammiratore». «Una mia cugina da anni ha rapporti con la comunità ucraina, oggi arriva un gruppo di cinque persone, tre staranno in casa mia, mi sembra giusto e doveroso», aggiunge.

al bano brinda con putin

Un passo solidale con cui Al Bano prende ulteriormente le distanze dal leader russo che in passato aveva ammirato, apprezzamento che gli era costato l'inserimento (poi cancellato) nella black list ucraina. «Ho cantato per Putin, mi è piaciuto in passato e ora non mi piace più, ma mi è dispiaciuto, in questi giorni, vedermi definito 'amico di Putin' - precisa - Purtroppo non sono un suo amico, altrimenti gli avrei consigliato di far parlare l'intelligenza».

Secondo il cantautore pugliese tutto il conflitto è riconducibile «allo scontro tra due potenze, Usa e Russia e forse un minimo di ragione Putin ce l'ha, ma sull'attacco all'Ucraina ha completamente torto, è inaccettabile e la società civile si rifiuta di continuare a vedere le immagini di morte e devastazione che ci arrivano quotidianamente». La perdita economica per la cancellazione dei suoi concerti in Russia non lo tocca: «Io canto anche per i soldi, ma soprattutto perché cantare mi dà gioia e adesso da quelle parte la gioia è lontana", conclude.

salvini putin salvini con la maglietta di putin

silvio berlusconi e vladimir putin 5 silvio berlusconi e vladimir putin 7

AL BANO PUTIN