“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Con una piccata articolessa lunga un’intera pagina del «suo» giornale, Cinzia Monteverdi, presidente e amministratore delegato della Seif, che pubblica Il Fatto Quotidiano, replica alle voci raccolte da Dagospia, secondo le quali Edima srl, socia del quotidiano diretto da Marco Travaglio, sarebbe intenzionata a cedere le proprie azioni.

Nella replica, Monteverdi scrive «perchè» con l’accento grave (tre volte) e «purchè», ignorando che in tutti e quattro i casi era richiesto l’accento acuto. Infine conclude: «Ah, dimenticavo: ho un nuovo titolo-scoop da suggerire a Dagospia: “Il Fatto si fa distribuire da Berlusconi”. Oppure “Travaglio fa affari con Berlusconi”.

Infatti abbiamo cambiato società di distribuzione per mia scelta, legata a motivazioni oggettive: dal 1° ottobre saremo seguiti da Pressdì, società del gruppo Mondandori». Peccato che la società in questione si chiami Press-di, con il trattino e senza accento, e il gruppo Mondadori, senza la seconda «n». Se Monteverdi sa far di conto come sa scrivere, non vorremmo essere nei panni dei soci del Fatto.

«Che valga ancora e sempre la pena contribuire con le proprie donazioni all’Obolo di San Pietro, al quale andranno le offerte raccolte in chiesa domenica prossima, in occasione della Giornata per la carità del Papa»? Secondo Matteo Liut, che firma l’editoriale di apertura sulla prima pagina di Avvenire, «in questi giorni “scandalosi”» se lo stanno chiedendo «in molti, anche tra i credenti». Ché gli atei, com’è noto, sono sempre stati in prima fila nel versare l’Obolo di San Pietro.

ANGELO BECCIU E PAPA BERGOGLIO

A proposito di non credenti. Tutti i vignettisti, dal compagno Vauro sul Fatto Quotidiano a Dario Campagna (primo premio nel 2017 al concorso «Il diavolo veste Uaar» dell’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti) sul Domani, salutano il creatore di Mafalda, morto in Argentina, con un surreale «Ciao Quino». Ma se non può sentirvi, che glielo dite a fare?

GLI AZIONISTI DI ATLANTIA - GRAFICO SBAGLIATO SU REPUBBLICA

Ecco gli azionisti di Atlantia secondo un grafico pubblicato da Repubblica nelle pagine di economia: flottante 50,67 per cento; Sintonia (Edizione) 30,25; Fondazione Cassa di risparmio di Torino 50,67; Gic Pte. Ldt. 8,9; azioni proprie 0,94; Hsbc Holdings Plc 5,01. Totale delle azioni: 146,44 per cento. Allegria! Da notare che il 50,67 del flottante occupa la metà del diagramma a torta, il 30,25 di Sintonia un quarto abbondante e il 50,67 della Fondazione Cassa di risparmio di Torino è rappresentato con una fettina larga quanto il 5,01 di Hsbc Holdings Plc. La famosa ciliegina sulla torta.

«Don Angelo nelle secrete stanze di Santa Marta lo rende edotto delle norme, delle “traditio” dei canonici romani, gli parlerà anche dei buoni uffici con il mondo cattolico italiano», scrive Nina Fabrizio sul Quotidiano Nazionale, immaginando il rapporto del cardinale Becciu con papa Francesco. Ma la giornalista inciampa nella sua stessa prosa ricercata che ignora crassamente il latino: il plurale di «traditio» è «traditiones».

Attacco di un servizio sul Corriere della Sera, a firma di Carlo Vulpio: «Due ragazzi per bene. Due ragazzi educati. Due coetanei – 33 anni Daniele e 30 Eleonora – che si volevano bene». La famosa fascia (elastica) di età.

Nel suo consueto editoriale su Repubblica, il fondatore

Eugenio Scalfari così conclude: «Questo ennesimo episodio della storia dell’umanità ci conferma che le svolte di tipo universale sono in pieno corso. Ne abbiamo qui citate alcune. La nostra stella, il Sole, sta tremolando. Il suo tremolio aumenterà giorno per giorno e millennio per millennio fino a quando uscirà di scena in un inferno stellare che fa parte dell’universo inconoscibile». Frequentando troppo il Papa, è diventato don Ferrante.

Didascalia dal sito della Stampa: «Un gruppo di ospiti di un dormitorio vaticano in Roma accompagnati in spiaggia dal cardinale Krajewski (quinto da sinistra, con gli occhiali da sole) per conto del Papa». Degli 11 uomini che compaiono nella fotografia scattata al mare, solo uno porta gli occhiali da sole ed è quinto da sinistra. Che sia il cardinale Krajewski?

