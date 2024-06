UN INDISPENSABILE MANUALE DI CONVERSAZIONE PER COLORO I QUALI DOVESSERO IMBATTERSI, INDIFESI, IN UN DIALOGO CON LA REGINA DI COATTONIA, ALIAS GIORGIA MELONI

giorgia meloni in palestra

Dagospia presenta lo Zingarelli della coatteria romana. Un indispensabile manuale di conversazione per coloro i quali dovessero imbattersi, indifesi, in un dialogo con la Regina di Coattonia, alias il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Seconda parte: Minacce e insulti

- MO TE PARTO DE CAPOCCIA: mi hai fatto proprio irritare

- TE DO 'NA PAPAGNA 'N FACCIA: stai attento che sto per darti un cazzotto

- TE SPARECCHIO LA FACCIA: ti prendo a ceffoni sul viso

- TE PARCHEGGIO 'NA MANO 'N FACCIA: vedi sopra

- TE MISCHIO COME UN MAZZO DE CARTE/TE RIBARTO COME 'NA COTOLETTA:

rivedi sopra

- TE RIVORTO COME 'N CARZINO/TE APRO COME 'NA COZZA: rivedi

sopra

- TE APRO COME 'NA SDRAIO/TE CHIUDO COME 'NA GRAZIELLA: rivedi sopra (con

riferimento alla storica bicicletta 'Graziella' caratterizzata da un perno centrale che la rendeva

pieghevole)

- ME T'APRO COME 'N DIVANO LETTO/'NA TELLINA: rivedi sopra

- TE GONFIO COME 'NA ZAMPOGNA/TE SUCCHIO COME 'N GAMBERETTO: rivedi sopra

- TE CIANCICO E POI TE SPUTO: rivedi sopra

- TE STRAPPO LE GAMBE E TE CE PIJO A CARCI: rivedi sopra

- APPARECCHIA ER CULO CHE LA CICCIA E' PRONTA: rivedi sopra

- T'ADDOBBO COME 'N ARBERO DE NATALE: rivedi sopra

- TE DO 'NA PIZZA CHE T'ARESTANO PE' VAGABONDAGGIO: rivedi sopra

- STA A PARTI' 'NA PIZZA DAR BINARIO 5: rivedi sopra

- TE 'NFILO 'NA MANO 'N CULO, TE SFILO LA SPINA DORZALE E TE CE FRUSTO:

rivedi sopra

- TE FACCIO 'N BUCO 'N TESTA E ME TE BEVO COME 'N'OVETTO FRESCO: rivedi

sopra

- TE PIJO PE' LI BUCHI DER NASO E T'ARIBBARTO COME LI PORPI: mi hai fatto

perdere la pazienza a tal punto da spingermi a sottoporti allo stesso trattamento che subiscono

i polipi (gli si rovescia la testa per ucciderli)

- TE PIJO PÉLLE RECCHIE E TE SCARTO COME 'NA CARAMELLA: il tuo

atteggiamento mi ha irritato, per cui credo opererò un movimento rototraslatorio sulle tue

estremità auricolari

- TE STACCO LE RECCHIE E CE FACCIO LE FRAPPE: ti prendo a ceffoni

- TE METTO 'N DITO 'N BOCCA, UNO AR CULO E TE SCIAQQUO COME 'NA

DAMMIGGIANA: vedi sopra

- TE DO' 'NA CRICCA 'N FACCIA: rivedi sopra

- TE DO 'NA PIZZA 'N PETTO CHE TE CE FACCIO VENI' 'A NICCHIA PE' LA

MADONNA: il colpo che ho deciso di darti ti procurerà, oltre ad un dolore indicibile, anche danni fisici perenni

- TE GIRO COME 'NA TROTTOLA CHE QUANNO TE FERMI I VESTITI SO' PASSATI DE MODA: tramite un'abrasione maxillofacciale ti procuro un movimento rotatorio durevole nel

tempo

- TE DO 'NA PIZZA 'N FACCIA CHE QUANNO RICASCHI LI VESTITI TUA SO' PASSATI DE MODA: verrai percosso violentemente sul volto in modo talmente inurbano da farti aleggiare in aria

- TE FACCIO DU' OCCHI NERI CHE SE TE METTI A MASTICA' ER BAMBU' ER WWF TE PROTEGGE: ti sto per fare due vistosi ematomi sugli occhi

- TE STRAPPO 'N BRACCIO E TE LO METTO PE' CCRAVATTA: se continuerai a non star fermo con le mani le conseguenze saranno terribili

- ME TE METTO 'N TASCA E TE MENO QUANNO CIO' TEMPO: indica disprezzo per la

consistenza fisica dell'avversario

- TE FACCIO 'N CULO COME 'N CASALE/'N CESTO: ti faccio un sedere grande

come...(espressione indicante l'entità delle violenze a cui verrà sottoposto il maltrattato)

- T'ARIVORTO COME 'M PEDALINO: ti rigiro come un calzino

- TE SFRAGNO ER GRUGNO: ti spacco la faccia

- TE PJO A PISELLATE SU'E GENGIVE: ti prendo a ceffoni

- C'HAI LI CAMPANELLI AR CULO: ti troverò ovunque andrai seguendo il tuo tintinnio (da intendersi come una minaccia)

- TE DO' 'N CULO E FOCO AI CAPELLI: ti sodomizzerò incendiandoti le chiome per

procurarti un dolore insopportabile

- T'ATTEGGI, T'ATTEGGI MA SUR CAZZO MIO NUN CE SCUREGGI: "non darti troppe

arie che con me non attacca"

- TE POTESSI RISVEJA' FREDDO: spero fortemente che tu possa morire

- TE DO 'N CAZZOTTO CHE TE FA' GIRA' LA TESTA COSI' DOPO I BRUFOLI TE LI

STRIZZI CO'N CÓRPO DE TACCO: se non te ne vai potrei non rispondere più delle mie

azioni

- TE DO' 'NA CAZZATA/MAZZATA SU'LA SPALLA CHE TE FACCIO FA' LA VIA

CRUCISE: pagherai lo sgarbo che mi hai fatto con pene pari a quelle di Cristo sul Calvario

- L'ANIMA DE LI MORTACCI TUA E DE CHI NON TE LO DICE CO' 'NA MANO

ARZATA/'N DITO AR CULO/SARTELLANDO: brutale forma di rimprovero

- FATTE LA MAPPA DE LI' DENTI, CHE MO' TE MISCHIO: ti prendo a ceffoni

- TE CACCIO TRE DITI 'N CULO E TE SCARAVENTO SU LI' BIRILLI COME 'NA PALLA DE BULING: se non la smetti di importunarmi sarò costretto a prendere provvedimenti poco puliti

- SI' TE PIJO TE SDRUMO: se hai a cuore la tua salute, evita di passarmi accanto

- VE FAMO LI BOZZI: la nostra superiorità è (stata) notevole

- TE STRAPPO LE BUDELLA E TE CE 'MPICCO: provo il desiderio di arrecarti del non

meglio specificato dolore fisico

- RIDI SU 'STO CAZZO/SU 'STA CEPPA/SU 'STA NERCHIA: risposta retorica da rivolgersi ad una persona intenta a manifestare gioia per un evento considerato poco piacevole dal diretto interessato

- TE STACCO LE BRACCIA E TE CE MENO: provo un incontenibile desiderio di picchiarti

- TE STACCO 'A CAROTIDEE TA 'A METTO 'N MANO: ulteriore forma di incivile

minaccia

- TE DO 'N CARCIO AR CULO CHE TE CE LASCIO DENTRO 'A SCARPA: il mio piede

sta per raggiungere violentemente le tue natiche

- SI' TE PIJO TE SMONTO COME 'NA RADIOLINA: potrei procurarti delle gravi lesioni

ossee femorali

- TE DO LI SCHIAFFI A DUE A DUE FINCHE' NUN DIVENTENO DISPARI: ti faccio male all'infinito

- TE DO' 'NO SCHIAFFO CHE 'R MURO TE NE DA' 'N'ALTRO: percuoterò il tuo viso con

una tale forza che riceverai una spinta uguale e contraria dal muro accanto a te

- TE MANNO A 'FFANCULO COLL'ELASTICO, COSI' QUANNO ARITORNI TE

C'ARIMANNO 'N'ARTRA VORTA: doppio, simpatico invito a darsi a gambe levate

- TE DO 'NA PIZZA CHE TE CHIUDO COME 'N PASSEGGINO CHICCO: ti prendo a ceffoni

- TE DO 'N'APERTA CHE T'ARISVEJI A CAPODANNO COI BOTTI: verrai percosso così

tanto che solo i fuochi d'artificio ti risveglieranno

- SI' TE METTO LE MANO ADDOSSO TE RIDUCO COME ER PUZZLE DELLE

MERENDINE: ti consiglio di starmi alla larga

- TE DO 'NA PIZZA CHE T'AROTOLO COME 'NA GIRELLA MOTTA: sto per darti un

ceffone che ti farà girare ripetutamente attorno al tuo asse

- SI' TE METTO LE MANO ADDOSSO, PE' RICONOSCETE TE DEVONO DA PIJA' LE

IMPRONTE DIGITALI: dopo che ti avrò percosso ripetutamente e pesantemente, i tuoi

connotati saranno fortemente confusi

- ME TE 'NCULO A PASSO DE CAMMELLO/CANE: ti farò davvero del male

- TE PIJO PE 'NA REKKIA E TE SVENTOLO COME 'NA BANDIERINA: ti faccio molto

male

- ME FAI 'NA PIPPA A QUATTRO MANI: non ho nessun timore di te

- SE LI STRONZI VOLAVANO TU MADRE TE DAVA DA MAGNA' CO' LA

MAZZAFIONNA: non sei il massimo della simpatia

- MICA T'HO DETTO COTICA: non mi è parso di averti offeso in modo tale da provocare una simile reazione

- TE SPANO ER CULO: desidero farti del male

- TE STACCO LE GENGIVE A MOZZICHI: mi hai fatto adirare a tal punto che utilizzerò su di te un colpo particolare che non deve essere assolutamente confuso con un bacio

appassionato

- TE STACCO LE PALLE E CE GIOCO A STECCA: ennesima fantasiosa minaccia di atroce dolore fisico

- TE FACCIO 'N CULO COME 'NA CASA/COME 'NA CAPANNA/COME 'N

DIRIGGIBBILE/COME 'NA MONGORFIERA: le mie percosse ti faranno soffrire alquanto

- TE DO TANTE DE QUELLE BOTTE/SVEJE CHE TU MADRE NUN TE RICONOSCE PIU' MANCO DA LA PUZZA DEI PIEDI: ti picchio a tal punto da renderti irriconoscibile

- TE DO 'NA PIZZA CHE PE' STACCATTE DAR MURO TOCCA CHIAMA' MAZINGA: sto per danneggiare definitivamente il tuo fisico

- SE NUN TE SBRIGHI ANN'ATTENE T'ACCARTOCCIO COME 'N FOJO DE CARTA

VELINA: potrei seriamente ledere la tua integrità fisica senza sforzarmi troppo

- TE GONFIO E POI TE SCOPPIO: minaccia di violenza fisica addolcita da una deflagrazione simile a quella di un palloncino

- TE FACCIO DU' OCCHI A PALLA CHE SI' VAI ALLO STADIO TE TOCCA GUARDA' 'A PARTITA COLL'OCCHI CHIUSI SINNO' TE PIJANO A CARCI 'N FACCIA: ho intenzione di provocarti un trauma ai bulbi oculari

- TE FICCO DU' DITI NER CULO, TE APRO COME 'NA BOLLETTA DER GAS E ME TE LEGGO L'INTESTINO: tramite la sodomia, voglio risvegliare l'aruspice (indovino che legge il futuro nei visceri degli animali sacrificati) che è in me

- TE FICCO 'NO YO-YO AR CULO E POI TE CARCIO IN ARIA COME 'N'AQUILONE:

voglio tenerti sotto controllo

- TE DO 'NA PIZZA CHE PE' STACCAMME LA MANO DALLA TUA FACCIA DOVEMO CHIAMA' ER FALEGNAME: non costringermi a passare alle vie di fatto

- TE CRICCO LA SPINA DORSALE CHE PE' STA' DRITTO TE DEVI FA 'N CRISTERE DE CEMENTO: ho intenzione di renderti inoffensivo

- TE METTO 'NA MANO AR CULO E TE PORTO A SPASSO COME 'N CREMINO: voglio dimostrare a tutti la mia superiorità nei tuoi confronti

- LAZZIALE: il peggior insulto concepibile nella Metropoli Periferica

- SEI POPO DA 'A LAZZIO: cos'altro ci si potrebbe aspettare da una persona con interessi

sportivi come i tuoi?

- DEVI SOLO CHE ABBOZZA': è impensabile che tu possa reagire ai miei soprusi

- M'HAI FATTO LI COJONI A PEPERINI: mi hai rotto le scatole così tanto che i testicoli

son diventati come i "peperini" (tipica pastina in brodo della Barilla)

- 'N TE SPUTO, CHE T'AMPROFUMO: del tuo dir poco mi cale

- TE DO 'N CARCIO AR CULO CHE PE' RIDAMME LA SCARPA TE DEVI PIJA' 'NA

PURGA: non insistere ad infastidirmi perché potrei diventare violento

- T'APPOGGIO 'NA MANO SULLE CHIAPPE, TE 'NFILO ER DITO MEDIO AR CULO E TE TIRO COME 'NA PALLA DA BOWLING: ti do una leggera spintarella sul tergo in modo da farti finire supino

- M'HAI SCUCITO LA FODERA DER CAZZO: mi hai palesemente seccato

- CACATE 'N MANO E DATTE 'NO SCHIAFFO: prima che io ti metta le mani addosso ti

esorto a farlo da solo

- SI' TE PIJO T'AROVINO/TE CORCO: se riesco ad acciuffarti sarò costretto ad usare

maniere poco gentili

- TE DO 'NA PIZZA 'N FACCIA CHE NUN TE RESTAURA MANCO MICHELANGELO: ti sto per sfregiare il volto irrimediabilmente

- SI' TE SGRULLO TE FACCIO CASCA' TUTTI LI TATUAGGI: le mie mani si stanno

orientando verso di te per provocarti un dolore incommensurabile

- TE STACCO LI DITI E CE GIOCO A SHANGAYE: mi hai fatto arrabbiare

- TE DO 'N CARCIO SULLE PALLE CHE TE NE MANNO UNA PE' SACCOCCIA: minaccia fatta da un (non necessariamente) appassionato di biliardo

- TE STACCO 'NA TIBBIA E CE SÒNO ER FLAUTO: esplicita intenzione di testare

l'armonicità di alcune parti dell'esoscheletro

- SI' TE POGGIO 'NA PALLA SULLA MANO TE FACCIO VENI' L'ERNIA: non

importunarmi oltremisura

- TE DO 'N CARCIO AR CULO CHE TE FACCIO ARIVA' LE CHIAPPE SULLE SPALLE: la mia pazienza è giunta allo stremo

- TE PIJO PE' LE RECCHIE E TE SGRULLO COME 'N TERMOMETRO: smettila di

importunarmi perché oggi sono adirato

- TE FACCIO CACA' A TOPPE COME LI SOMARI: se ti metto le mani addosso le

conseguenze potrebbero essere prolungate nel tempo

- SI' NULLA FAI FINITA TE PARCHEGGIO 'N 39 DE PIEDE AR CULO: se continui su

questo tono mi vedrò costretto a reagire

- TE DO 'NA RAFFICA DE SCHIAFFI: riscalderò i palmi delle mie mani sulle tue guance

- TE PIJO PE' LE RECCHIE E T'ARZO COME 'NA COPPA CAMPIONI/UEFA/ITALIA: se proprio lo desideri, posso elevare la tua posizione

- TE SVITO ER CRANIO E TE CAGO 'N GOLA: attento a te che potrei inalberarmi

- SI' TE PJO TE SDILABBRO/SDIPANO: è meglio per te che io non riesca ad acciuffarti

- TE DO 'NA PEZZA CHE PE' DATTENE N'ARTRA TE DEVO CORE APPRESSO: se

arriviamo alle mani ti scaglio con forza lontano da me

- TE STRAPPO L'OCCHI E ME CE RILASSO: potrei usare i tuoi bulbi oculari come palline

antistress

- TE DO 'NA CRICCA 'N FACCIA CHE TE CRINO COME ER TITANIC: un mio eventuale cambiamento d'umore nei tuoi confronti potrebbe portare a brutte conseguenze per la tua incolumità fisica

- SÒNA 'N MEZZO ALLE COSCIE DE TU SORELLA 'NDO C'E' PIU' TRAFFICO: il tuo

continuo pigiare il clacson mi fa innervosire

- SÒNA 'N MEZZO ALLE COSCE DE TU' MOJE CHE CE STA PIU' TRAFFICO: smettila di suonare il clacson della tua automobile

- LAMPEGGIA TRA LE COSCIE DE TU MADRE CHE 'N'AMICO MIO C'HA PERSO 'NA PANDA: amico automobilista, ti prego di non infastidirmi oltremodo con questo tuo ripetuto uso degli abbaglianti

- TE DO 'N CARCIO AR CULO CHE TE ROMPO ER SETTO NASALE: attenzione che potrei utilizzare i miei arti inferiori per allontanarti

- TE DO' 'NA PIZZA CHE ER TELEFONINO DA FAMILY TE DIVENTA ORFANY: mi sto accingendo a picchiarti in maniera alquanto violenta

- TE PIJO PE' LI PIEDI E T'ARROTOLO COME 'N TUBBETTO DE DENTIFRICIO: non ti sopporto proprio più

- SI' TE COJO TE SDRAJO: quando riuscirò ad acciuffarti ti farò avere un incontro

ravvicinato con il terreno

- TE STACCO L'OCCHI E TE L'APPICCICO SULLA BOCCA, COSI' VEDI QUELLO CHE DICI: stai attento a quello che dici

- TE DO' 'NA PIGNA 'N TESTA CHE TE RIEMPO LE SCARPE DE PINOLI: sono veramente irritato con te

- L'URTIMO CHE M'HA FATTO 'STO SCHERZO MO' STA DU' METRI SOTTOTERA: tutti coloro che hanno osato tanto ora non sono più tra noi (nel mondo dei vivi)

- L'URTIMO CHE M'HA DETTO 'NA COSA DER GENERE MO' VEDE LI FIORI DALLA PARTE DEE RADICI: se ci riprovi morirai

- SEI COSI' STRONZO CHE QUANNO SEI NATO T'HANNO MESSO IN UNA CULLA A FORMA DE CESSO: per forma, colore, odore e simpatia ricordi un escremento

- TE SCUCIO, TE SFILO LA PELLE E ME CE FACCIO ER VESTITO PE' CARNEVALE:

finiscila, o dovrò farti molto male

- C'HAI TARMENTE LA FACCIA COME 'R CULO CHE SI' TE FAI 'N BIDET CE VEDI

MEJO: la tua sfacciataggine assume tratti leggendari

- TE STRAPPO LI COJONI E ME CE FACCIO 'N PORTACHIAVI: porterò sempre con me il ricordo del tremendo dolore inflittoti

- TE DO' 'NA CROCCA 'N FACCIA CHE TE SMOLECOLO: sto per produrti una serie di

lesioni multiple

- T'ABBOTTO L'OCCHI: sono fermamente intenzionato a decorare il tuo bel viso con due

cerchi bluastri

- CACATE 'N MANO E POI PJATE A SCHIAFFI COSI' POI DI' CHE T'HA MENATO 'NO STRONZO: non ti picchio per non abbassarmi al tuo livello

- SI' TE DO' 'N CARCIO AR CULO TE MISCHIO 'A MMERDA COR CERVELLO: ti picchio in maniera tale da crearti svariati problemi

- A' COMETECHIAMI: vocativi rivolti ad un forestiero non ben gradito

Parte seconda