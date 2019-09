pamela prati

Giuseppe Candela per Dagospia

Il caso Prati-Caltagirone svelato da Dagospia lo scorso aprile si è rivelato un fenomeno senza precedenti, capace di catalizzare per oltre tre mesi l'interesse di tutto il sistema mediatico. I riflettori si sono spenti, non totalmente, con l'arrivo del caldo e la chiusura dei programmi televisivi. Pamela Prati ha rilasciato interviste in cui annunciava di ripartire da Paola Pireddu (suo vero nome), ha partecipato ad eventi, è stata immortalata in piscina, ha concesso parole al miele a Maurizio Costanzo. A settembre la tv si riaccende: l'ex trio Prati-Michelazzo-Perricciolo tornerà al centro della scena?

Il sito Tvblog nei giorni scorsi ha fatto il nome di Pamela come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip aggiungendo poi che sarebbe già "stata in qualche modo 'catturata' da un'altra trasmissione di Mediaset." Al di là delle volontà di chi si occupa del reality, o della stessa showgirl, la sua presenza non è prevista al momento come concorrente (di nuovo) o opinionista.

pamela perricciolo riparte con la dreaming management

Sarebbe utile mediaticamente per trainare il programma condotto da Alfonso Signorini ma creerebbe nuove polemiche che si vogliono evitare. Nessuno in Mediaset immagina la morte artistica della Prati dopo lo scandalo ma non c'è la volontà di concedere occasioni che non siano strettamente giornalistiche dopo aver, in maniera più o meno consapevole, preso in giro telespettatori e conduttori (che pure hanno beneficiato di molti punti di share). Ricordando, intoltre, che le protagoniste di questo caso non sono mai state denunciate dall'azienda di Cologno Monzese.

Era circolata nei mesi scorsi l'ipotesi Amici Vip (diventato intanto Amici Celebrities) ma stando alle nostre fonti così non sarà. Il riferimento al programma che ha "catturato" la Prati è Verissimo, dove la scorsa primavera la Pireddu ha partecipato per ben tre volte. I soliti beninformati raccontano che la primadonna del Bagaglino quest'estate, dopo la mancata ospitata a Live-Non è la D'Urso, aveva chiesto spazio per un diritto di replica finale. Disposta a partecipare anche gratis ma la trasmissione del sabato pomeriggio non poteva riaprire i battenti solo per lei. "Tutto rinviato a settembre", si erano detti.

eliana michelazzo smarketta

Settembre è arrivato e le trattative tra le parti sono riprese. Subito però si sarebbero arenate per un problema di cachet, si parla di una richiesta economica molto importante, la Toffanin avrebbe risposto "no grazie". La Prati vuole Verissimo, Verissimo vuole la Prati ma gratis o al massimo concedendo un rimborso spese. Per ora, dunque, la trattativa è in una fase di stallo. Aggiungiamo che al momento non sarebbero ipotizzabili ospitate di Pamela Prati nei programmi Rai, era stata fatta una eccezione per Chi l'ha visto? dove però non aveva aperto bocca e aveva partecipato senza percepire un compenso. L'ospitata a Domenica In (e Vieni da me) aveva portato il caso in Vigilanza Rai.

Discorso diverso per Live-Non è la D'Urso che deve proprio al caso Prati-Caltagirone il successo della sua prima edizione. Andrà in onda nella più difficile collocazione domenicale dal 15 settembre e tornerà sull'argomento ma senza la Pireddu.

Rivedremo sicuramente Eliana Michelazzo, rappresentata dalla Barnum di Massimiliano Caroletti che molti artisti propone nei salotti di Carmelita.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne quest'estate ha concesso interviste a destra e a manca, ha annunciato un libro e un film sulla storia che l'ha vista protagonista, ha sponsorizzato prodotti sui social e collezionato numerose serate in giro. Ha anche ufficializzato la relazione, vera o finta che sia, con l'esistente Daniele Bartolomeo che potrebbe presentare al pubblico di Canale 5 nelle prossime settimane.

Inutile dire che la Michelazzo sogna una partecipazione nei reality, ci aveva già provato subito con il Grande Fratello ma fu bloccata dai vertici Mediaset. Il no per la Prati si estenderà, come immaginabile, a Eliana Michelazzo e se volesse anche a Pamela Perricciolo.

Quest'ultima aveva svelato che la finta moglie del finto Simone Coppi percepiva 7 mila euro a puntata per presenziare a Live-Non è la D'Urso ma la stessa Michelazzo ha confessato di recente di avere grandi problemi economici, che le avevano bloccato i pagamenti delle fatture e che era partita per Ibiza ''con 200 euro''. Potrà dunque accettare di andare gratis in tv? Se l'azienda non è disposta a pagare la Prati a Verissimo come potrebbe concederle un cachet?

pamela perricciolo paola vitucci agenzia

E Pamela Perricciolo? Secondo il sito Fanpage è stata avvistata a Cologno Monzese lo scorso 4 settembre, potrebbe essere tra gli ospiti al debutto di Live-Non è la D'Urso e alla conduttrice avrebbe fornito prove che inguaierebbero la finta signora Coppi. Intanto Donna Pamela è tornata attiva sui social. Anche lei si è concessa qualche serata nelle discoteche nelle Marche, scattandosi foto con la sua sosia (non Fedez, anche se il taglio è lo stesso) che aveva interpretato il suo ruolo nella minifiction di Live-Non è la D'Urso.

Tale Paola Vitucci è entrata a far parte della sua agenzia. Avete capito bene. Se l'Aicos è fuorigioco, la Perricciolo prova a rilanciarsi con la Dreaming Management: "Felice dei contratti che abbiamo chiuso in questo periodo. Avanti tutta", scrive sul suo profilo Instagram. Nel profilo dell'agenzia compaiono molti bambini, per la serie il lupo perde il pelo ma non il vizio. In arrivo un confronto con Eliana dalla D'Urso? Le denunce rendono l'incontro più complicato, discorso diverso per le singole ospitate. La telenovela continua....

