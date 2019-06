MA È PEGGIO ESSERE BIOGRAFO DI SALVINI O CONSULENTE D'IMMAGINE DELLA BOLDRINI? - POLETTI NON HA I QUARTI DI NOBILTÀ GIORNALISTICA PER UNA SOSTITUZIONE ESTIVA A ''UNO MATTINA'' PERCHÉ HA SCRITTO UN LIBRO SUL ''CAPITONE''. MA GAD CHE PRESENTAVA GLI EVENTI PD, È TRA I FONDATORI DEL PARTITO, HA FATTO PURE L'''INSEGNANTE DI SIMPATIA'' DELLA EX PRESIDENTE DELLA CAMERA, HA SICURAMENTE UN GRAN PEDIGREE D'INDIPENDENZA DALLA POLITICA

IL «BIOGRAFO DI SALVINI» CHE SI CREDEVA LERNER

Gustavo Bialetti per “la Verità”

Roberto Poletti non ha i quarti di nobiltà giornalistica che occorrono per lavorare in Rai, nota culla del mestiere che trabocca di professionisti più autonomi di un membro del Csm, perché sarebbe «il biografo di Salvini». Ha firmato un contratto per dirigere Uno Mattina estate, ma il Pd ha sollevato un polverone perché nel 2015 questo presunto lecchino, in terra di cani da guardia del potere, osò dare alle stampe il seguente volume: Salvini e Salvini. Il Matteo-pensiero dalla A alla Z. Invece Gad Lerner, in Rai ci può lavorare tranquillo perché lui è un uomo libero e la politica non sa manco che cos' è.

Ora, diciamolo, ogni giornalista scrive i libri che vuole e con gl' intenti che vuole. Per esempio, ricordiamo un imperdibile Padroni d' Italia del 2004, in cui Roberto Napoletano, che più avanti tenterà di distruggere la reputazione del Sole 24 Ore con lo scandalo delle copie gonfiate, si lanciava in una serie di ritratti en rose dei principali capitalisti italiani, che casualmente possedevano tutti uno o più giornali.

Ma ricordiamo anche la prima biografia di Massimo D' Alema firmata da Daniele Martini e Giovanni Fasanella nel 1995, che riuscirono a parlare con la madre del Leader Massimo, eppure non fecero sconto alcuno. Il povero Poletti, invece, 48 anni, trascorsi giornalistici all' Indipendente e a Radio24, ex direttore di Radio Padania, deputato ambientalista per una legislatura, ha scritto un libro che mette le parole più usate da Salvini in ordine alfabetico e le ha usate per raccontare idee e progetti del futuro Capitano.

Ma questo basta per renderlo indegno di una Rai dove invece è tornato per l' ennesima volta Lerner, ex vicedirettore di Lotta continua, amico e vicino di vigna dell' ex tessera numero uno del Pd, Carlo De Benedetti, firma di Repubblica, ex portavoce dell' Ulivo.

