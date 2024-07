MA QUANDO ESCE 'STA BENEDETTA QUINTA STAGIONE DI "STRANGER THINGS"? A DUE ANNI DALLA QUARTA, NON È ARRIVATO NEMMENO UN TRAILER DELL'ULTIMO ATTO DELLA SERIE NETFLIX, LA PIÙ VISTA DELLA PIATTAFORMA, INCENTRATA SUL GRUPPO DI RAGAZZINI NERD ANNI '80 - DOPO LO STOP PER LO SCIOPERO DI SCENEGGIATORI E ATTORI DELLO SCORSO ANNO, IN QUESTI GIORNI SONO ARRIVATE NOTIZIE FRESCHE: LE RIPRESE SONO A METÀ E I NUOVI EPISODI ARRIVERANNO NEL 2025, CON 8 PUNTATE DELLA LUNGHEZZA DI UN FILM - TRA I NUOVI PERSONAGGI CI SARA'… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Valentina Ariete per "la Stampa"

Fa paura anche solo scriverlo, ma sono già passati otto anni dall'esordio di Stranger Things su Netflix. Incredibile ma vero, la serie, arrivata a luglio 2016, all'epoca non era stata particolarmente pubblicizzata dalla stessa piattaforma di streaming. […]

Chissà, forse si era pensato che la storia di un gruppo di ragazzini degli Anni 80 fosse destinata a un pubblico di nicchia, a nerd nostalgici cresciuti a pane e Dungeons & Dragons. Proprio come i suoi creatori: i fratelli Duffer, classe 1984. Invece, nonostante la tecnologia e le mode cambino in continuazione, i problemi degli adolescenti sono sempre gli stessi.

[…] E questo ha reso la serie il fenomeno globale che è: il titolo Netflix in lingua inglese più visto in assoluto nel mondo insieme a Mercoledì. […] Ecco perché c'è tanta attesa per la quinta stagione di Stranger Things, rimandata a causa dello sciopero di sceneggiatori e attori dello scorso anno. Non è la prima volta: anche la pandemia aveva messo in difficoltà le riprese della quarta. Ritardi aggravati da una spada di Damocle inesorabile: i protagonisti sono tutti cresciuti. Sono già passati esattamente due anni dalla fine di Stranger Things 4 e l'attesa è ormai quasi insostenibile.

[…] Per fortuna in questi giorni sono arrivate notizie fresche: le riprese sono a metà e i nuovi episodi arriveranno nel 2025. […]I fratelli Duffer promettono: «Questa è la stagione che i fan stanno aspettando». Molto bene: vogliamo crederci.

Cosa sappiamo fino a ora? Accanto ai protagonisti originali, da Millie Bobby Brown a Gaten Matarazzo, ci saranno facce nuove. Una è davvero speciale: si tratta di Linda Hamilton, indimenticabile protagonista di Sarah Connor nella saga di Terminator. Il suo ruolo è ancora top secret. […] Oltre a lei si aggiungono al cast anche Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux.

Chi invece assicura un gran finale è Jamie Campbell Bower, il terribile Vecna, che nel podcast di Tommy DiDario ha dichiarato: «Se pensavate che la scorsa stagione fosse incredibile, questa è semplicemente fuori controllo: audace, pazzesca. Lo è davvero. È più grande. È semplicemente completamente folle. È completamente folle». E in effetti, stando a quanto trapelato finora, già a livello di durata Stranger Things sarà diversa: dovrebbero essere 8 episodi in tutto, ognuno, pare, della lunghezza di un film.

Alcune dichiarazioni dell'attore Noah Schnapp fanno inoltre pensare a una chiusura circolare: tutto è cominciato con Will, il suo personaggio, che scompare nel Sottosopra. Che il cerchio si chiuda proprio con lui? L'attore dice: «La storia è iniziata con Will e finirà con Will. Credo che il finale sia semplicemente perfetto, ma lo scoprirete più avanti». Non vediamo l'ora.

