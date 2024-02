VALERIA MARINI PREMIATA DA NOVELLA 2000 A SANREMO

TRIANGOLO CANGIANO, MENDEZ, MARINI ALLA FESTA DI NOVELLA 2000. LEI PREMIATA, LUI LASCIA LA SALA

Altro che il caso John Travolta, la situazione è diventata bollente ieri sera in città! Al Premio Novella 2000 il furbissimo Roberto Alessi ha premiato la bombastica Valeriona Marini.

Allo stesso evento hanno preso parte anche l'ex della showgirl, il parlamentare meloniano Gimmi Cangiano, accompagnato dalla nuova compagna la fu Miss Italia Denny Mendez (relazione rivelata da Dagospia),. Un triangolo in presenza, tutti a pochi metri di distanza.

Mentre il pubblico acclamava la vera star della serata, la showgirl del Bagaglino, Cangiano si è alzato in piedi e ha lasciato il teatro raggiungendo la Mendez che si era già avviata verso l'uscita. Altro che Novella 2000, sembra una puntata di Temptation Island.

LORELLA CUCCARINI SCORTATA IN RIVIERA DA SUO FRATELLO E SUA FIGLIA CHIARA

Questa sera salirà sul palco dell'Ariston Lorella Cuccarini. La co-conduttrice è arrivata in città affiancata professionalmente da due persone care: il fratello Roberto che la segue da sempre e la figlia Chiara Capitta, quest'ultima responsabile di tutta l'attività social della mamma.

LA RUSSA: "CANZONI MAI COSI' BRUTTE". E SUO FIGLIO RAPPER CANTAVA...

il video di sottovalutati canzone di larus (leonardo la russa) con apo way 10

"Raramente ci sono state canzoni brutte come che quelle che ho sentito. Io non mi addormento mai davanti alla televisione, ma ieri mi sono addormentato", parola di Ignazio La Russa.

Il Presidente del Senato non avrà apprezzato la musica dei giovani rapper? Proprio lui che in famiglia può contare sull'esperienza da trapper di suo figlio Leonardo Apache con tanto di nome d'arte "Larus".

Nel suo brano "Sottovalutati" cantava "Sono tutto matto, sono tutto fatto, sono tutto pazzo" o in un altro brano quando cantava "Fottevo troie come fossi Bobo Vieri". Che stile.

L'ALTRO FESTIVAL A SANREMO, IL CRISTIAN MUSIC CON SUSANNA MESSAGGIO E DANIELA FAZZOLAR

A Sanremo c'è un altro Festival musicale e va in scena proprio durante i giorni della celebre kermesse. Stiamo parlando del Cristian Music Festival, il motto è "chi canta prega due volte". Sul palco i cantanti di diverse religioni, alla conduzione l'attrice di Centovetrine Daniela Fazzolari e l'ex annunciatrice Susanna Messaggio. Che Dio gliela mandi buona.

EXPLOIT MANNINO, AVVISATE VANESSA INCONTRADA: IPOTESI CONDUZIONE ZELIG?

Ha convinto pubblico e critica Teresa Mannino. La bravissima comica siciliana in realtà ha detto sì ad Amadeus ma è corteggiatissima dalla tv, c'è anche chi ipotizza che la performance sanremese possa regalarle nuovi spazi a Mediaset. Magari alla conduzione di Zelig? Avvisate Vanessa Incontrada!

DI SOTTO-BOSCO E DI RIVIERA

1) Marco Mengoni, co-conduttore della prima serata, ha dichiarato di essere single e che non riesce più a innamorarsi. I soliti beninformati raccontano che una sua ex fiamma (straniera) ha iniziato una relazione con un noto influencer. Di chi si tratta? E come l'ha presa il cantante? Ah non saperlo!

2) Da Aosta a Lampedusa tutti si chiedono: se Emma e Alessandra Amoroso sono così tanto amiche (?) una foto insieme prima della fine di Sanremo la faranno? Ah saperlo!

3) Fermi tutti, anche nella Milano ano ano è scoppiata la Bertè-mania! I duomo-sessuali e non solo loro sono tutti pazzi di Loredana e della sua epica "Pazza". Non a caso la prossima settimana al Lecco Milano, uno dei più noti locali gay friendly più noti della città, il rampante Paolo Sassi proprietario del disco bar ed ex aspirante opinionista tv organizzerà una serata dedicata alla grande artista. Musica e outfit, a partire da quelli delle drag queen ospiti, tutti ed esclusivamente dedicati alla mitologica Bertè!

4) Sono due notissimi cantanti uomini tra i protagonisti di questo ultimo Sanremo. Sono giovani, belli e non hanno mai fatto outing. Si mormora che la loro amicizia negli ultimi giorni si sia diventata ancora più forte ed intima. Di chi stiamo parlando?

INDOVINELLI

1) I soliti maligni ricordano che il giovane cantante agli inizi ha potuto contare sulla spinta importante dalla sua ex amante, una nota discografica. Di chi si tratta?

2) Il giovane conduttore per mancanza di programmi è un vero e proprio prezzemolino. Con le quotazioni in calo del suo amico dirigente cerca ganci a destra e non solo. Di chi stiamo parlando?

