I MANESKIN NON SONO SOLO TETTINE E CHIAPPE AL VENTO (PURTROPPO) – PER LA SECONDA VOLTA UNA LORO CANZONE SUPERA IL MILIARDO DI ASCOLTI SU SPOTIFY: ANCHE "I WANNA BE YOUR SLAVE" HA RAGGIUNTO QUESTO TRAGUARDO - LA PRIMA E' STATA LA COVER DEL BRANO DEI FOUR SEASONS, "BEGGIN'", CHE HA SPOPOLATO IN TUTTO IL MONDO...

Estratto da www.repubblica.it

victoria de angelis 3

I Måneskin sono entrati per la seconda volta nella lista delle canzoni miliardarie di Spotify e nella playlist dedicata intitolata “Billions Club”. Dopo Beggin’, la loro cover del brano dei Four Seasons, anche I Wanna Be Your Slave ha infatti raggiunto il traguardo di un miliardo di stream su Spotify. […]

Sia I Wanna Be Your Slave che Beggin' hanno contribuito al successo internazionale dei Måneskin nel 2021, dopo la loro vittoria all'Eurovision. La band ha pubblicato un nuovo album, Rush!, nel 2023, con Supermodel, The Loneliest e la collaborazione con Tom Morello su Gossip. Una versione deluxe, uscita a novembre, ha generato il singolo Honey (Are U Coming?). I Måneskin hanno anche recentemente pubblicato una cover di “Jolene" di Dolly Parton in cui cantano insieme all'icona country.

