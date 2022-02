ORA È (QUASI) UFFICIALE: SECONDO “BLOOMBERG” “ILIAD” HA AVANZATO UN’OFFERTA PER COMPRARE IL 100% DI VODAFONE ITALIA. L'AGENZIA DI STAMPA AMERICANA HA AVUTO UNA CONFERMA DALL'AD DEL COLOSSO FRANCESE, THOMAS REYNAUD - L’ACQUISIZIONE POTREBBE ARRIVARE A VALERE 14 MILIARDI DI EURO: MA È IL PREZZO DA PAGARE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MERCATO DELLE TLC, UNICA STRADA PER TORNARE A UN EQUILIBRIO (INFATTI ANCHE TIM NON DISDEGNA L’OPERAZIONE)