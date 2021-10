DI MARE IN PEGGIO – IL DIRETTORE DI RAI3 NON FA IN TEMPO A RISOLVERE UN PROBLEMA CHE GLIENE RESTANO MILLE: APPENA CALMATE LE ACQUE PER LA QUERELA (RITIRATA) A FEDEZ, DECIDE DI CANCELLARE DALLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE “HAMMAMET” DI GIANNI AMELIO – BOBO CRAXI: “DI MARE, GRILLINO, PENSA DI ESSERE IL DIRETTORE DELL’EIAR” – IL CASO FINIRÀ IN VIGILANZA - LA NOTA DI RAI3: "NORMALE ATTIVITÀ DI MODULAZIONE DEL PALINSESTO. ANDRÀ IN ONDA IL 26 NOVEMBRE"

Rai3: Hammamet in onda il 26 novembre

Comunicato Stampa

AUDIZIONE DI FRANCO DI MARE IN COMMISSIONE VIGILANZA

A proposito della messa in onda del film Hammamet, originariamente prevista venerdì scorso, Rai3 informa che nell’ambito di una normale attività di modulazione del palinsesto l’opera di Gianni Amelio verrà trasmessa il 26 novembre

CAOS RAI3, HAMMAMET BLOCCATO DAL "GRILLINO" DI MARE. IL CASO IN VIGILANZA

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

C'è aria di sbando a Rai3. Abbiamo già segnalato come il Direttore in quota M5s Franco Di Mare abbia dovuto ingoiare due rospi consecutivi, il ritorno di Mauro Corona a #Cartabianca e il ritiro della querela al rapper Fedez per mancanza di alcuni requisiti - spiegazione che non ci ha convinti, come abbiamo sottolineato qui, assieme a Dagospia.

murales con fedez sul cavallo della rai

Ma non si erano ancora sopiti i sussurri sulla cancellazione dell'azione legale contro il rapper marito di Chiara Ferragni che, in serata, se ne verificava un'altra. Questa volta l'inspiegabile cancellazione del film Hammamet, annunciato da settimane in prime time venerdì 1 ottobre su Rai3 e sostituito all'ultimo momento dal film Arrivano i Prof.

hammamet 2

Nessuna delucidazione ufficiale da parte di Rai3 sulla decisione di eliminare alla chetichella dal palinsesto il docu-film di Gianni Amelio che racconta gli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi (interpretato dal pluripremiato Pierfrancesco Favino) nel suo esilio a Hammamet. Forse la prossimità con le elezioni del 3-4 ottobre?

bobo craxi

Ma la data delle consultazioni era nota da diversi mesi... possibile che chi è adibito alla compilazione dei palinsesti non ci abbia pensato per tempo? Forse il fatto che Bobo Craxi, figlio di Bettino, sia candidato al Comune di Roma come capolista del Psi che sostiene Roberto Gualtieri? Di nuovo... se questo è il motivo e sarebbe già paradossale, perché non controllare prima evitando un disservizio ai telespettatori che pagano il canone?

bobo craxi bettino e berlusconi

Intanto lo stesso Bobo, su Twitter, ha replicato senza mezzi termini alla bizzarra decisione della Terza Rete: “Rai 3 aveva annunciato la proiezione di Hammamet. Hanno rinunciato alla proiezione, paura persino di uno sceneggiato”. Per poi prendersela direttamente con il 'dottor Franco Di Mare': “Il direttore di Rai 3, grillino, pensa di essere il direttore dell’Eiar”. E ancora: " Lei sa che la censura è una prassi da regime sovietico e franchista?".

franco di mare

Bobo Craxi ha poi annunciato l'intento di rivolgersi alla Commissione di Vigilanza Rai per capire le ragioni di questa censura. E nel caso in cui Di Mare dovesse essere nuovamente audito dalla Bicamerale, non mancherà ovviamente la domanda sul mistero del ritiro della querela a Fedez, caso istituzionalmente sollevato dal Deputato Federico Mollicone di Fratelli d'Italia.

bettino craxi hammamet

Che, all'Adnkronos, parla di grave danno d'immagine al Servizio Pubblico arrecato dalle accuse rivolte dal rapper all'azienda, chiamando direttamente in causa il Presidente della Vigilanza Alberto Barachini. Al quale, il deputato Mollicone chiede quali azioni intenda intraprendere "per difendere l'onorabilità della Commissione oltraggiata dai tre pagliacci" - ovvero le tre emoticon inviate da Fedez alla Vigilanza Rai a commento della lettera che gli annunciava i motivi per cui non poteva essere audito come il cantante aveva chiesto.

franco di mare a 'lui e' peggio di me' 1

Non c'è che dire, Franco Di Mare non fa in tempo a risolvere un problema... che poi gliene restano mille.

la tomba di craxi ad hammamet il servizio di striscia su franco di mare 4 CLAUDIA GERINI HAMMAMET franco di mare franco di mare ballerino in perizoma - striscia la notizia elisa isoardi franco di mare franco di mare sonia grey